Jean-Marc Berthon : première prise de parole pour le nouvel ambassadeur aux droits LGBT+

Choisi le 26 octobre dernier pour être le tout premier ambassadeur des droits LGBT+ en France, Jean-Marc Berthon s’est montré assez peu loquace sur ses missions. Simple caution pour masquer les récentes positions hasardeuses du gouvernement, entre les déclarations de Caroline Cayeux et les tweets de Gérald Darmanin, ou réelle prise de conscience de l’urgence de la situation ?

C’est trois semaines après sa nomination, jeudi 17 novembre, que Jean-Marc Berthon sort enfin de son silence et lève légèrement le voile sur les enjeux qu’il compte porter dans une vidéo postée sur son compte Twitter. Pendant deux minutes, Berthon fait l’état des LGBTphobies dans le monde : “Près de 70 pays tiennent l’homosexualité pour un crime ou délit, et la répriment. Une dizaine d’entre eux prévoient la peine de mort”, déclare t-il avant de mentionner l’exécution de deux hommes gays en Iran en février dernier, crime qu’il qualifie de “violation flagrante du droit international des droits de l’Homme”.

S’il ne donne pas plus d’informations sur de futures actions, l’ambassadeur précise tout de même que dans les semaines à venir, il s’entretiendra avec les associations LGBTQI+ afin de préciser sa stratégie politique : “Le milieu associatif est en première ligne, il a beaucoup à nous apprendre. Je constituerai une “task force” au Quai d’Orsay et engagerai une concertation entre ministères comme à l’international.”

Des premières réactions peu convaincues

Une prise de parole courte et concise, qui ne semble pas avoir convaincue beaucoup de monde. En effet, dans les réponses sous la vidéo, nombreux sont ceux à remettre en question la crédibilité de cette initiative. Évidemment, ce qui revient le plus dans les critiques concerne l’actualité du Quatar et de la Coupe du Monde. Car si Jean-Marc Berthon fait le constat de l’homophobie et de la transphobie dans le monde (il mentionne notamment la Russie et l’Iran), il n’accorde pas un mot à la situation du Quatar.

“Bizarrement la peine de mort pour les personnes LGBT+ au Qatar n’est pas beaucoup dénoncée par votre gouvernement, ni dans votre vidéo”, “M. l’ambassadeur, le président de la République envisage de se rendre au Qatar ainsi que, probablement, des ministres, malgré un régime de persécution légale des personnes LGBT. Vous irez avec eux ?”, peut-on lire en commentaire.

Il n’y a pas de doutes : Jean-Marc Berthon est attendu au tournant. Récemment, ce sont les organisateurs du Festival Chéries-Chéris qui ont confié à Komitid être entré en contact avec lui, en espérant qu’il puisse intervenir lors de la séance de clôture.