« Star Academy » : Hoshi et sa compagne Gia Martinelli bouleversées par Enola dans la quotidienne

Grande semaine de finale oblige, les règles de la « Star Academy » changent et nous sortent le grand jeu : chacun des quatre finalistes devra, pour leur dernière évaluation, interpréter une chanson écrite spécialement pour elleux par des artistes ayant suivi l’émission.

Si Louis, Anisha et Léa collaborent respectivement avec Slimane, Camélia Jordana et Vitaa, qui sont tous déjà apparus dans les primes ou quotidiennes, Enola, elle, a eu la bonne surprise de se retrouver face à Hoshi ! Pour l’occasion, la chanteuse n’est pas venue seule au château. C’est accompagnée de sa manageuse et petite amie Gia Martinelli qu’elle a présenté sa composition à Enola.

Elle a ensuite partagé l’info sur Instagram : « Il y a quelques nuits on a écrit et composé une chanson « Bonjour je me présente » avec ma @giamartinelli pour Enola car elle nous bouleverse depuis le début de la Star Academy. Nous voici au château avec @enolacox qui va sublimer ces mots. C’est une grande artiste mais elle ne le sait pas encore. »

Une Star Academy plus queer que jamais

Il est loin le temps où Jean-Pascal s’égosillait à scander des insultes homophobes à la télé en faisant mourir de rire tout le monde. Cette année, pour son grand retour, la « Star Ac’ » change radicalement de cap : la danse endiablée sur des talons hauts de Yanis Marshall lors du premier prime et la première évaluation de Louis sur Kid de Eddy de Pretto annonçaient déjà la couleur. Dès lors, de Christophe Willem à Pomme, en passant par Hyphen Hyphen, Bilal Hassani et Juliette Armanet, les artistes queer abondent pour partager des moments avec les élèves.

Il n’y a pas de doutes, le nouveau flamboyant professeur de danse, Yanis Marshall, y est pour beaucoup. Entre ses cours où les élèves apprennent à voguer ou à danser en talons, le chorégraphe a très vite imposé sa culture au show. Samedi dernier, c’est sur le hit mythique de Lady Gaga, Born This Way, que Louis a performé, perché sur des talons hauts et entouré de professionnels du voguing.

Un moment suréaliste quand on se rend compte qu’il est passé sur la première chaîne d’Europe à une heure de grande écoute, devant des millions de spectateurs. Ému, Yanis Marshall a déclaré après la prestation de son élève : “Je suis très fier de toi Louis. Je vais te dire un truc : premièrement, we were born this way. Deuxièmement, il faut beaucoup de courage pour s’assumer, que ce soit toi ou moi à la télé, et il faut savoir qu’on laisse une trace derrière nous, qu’on inspire toute une génération et que il y a quelques années, on aurait pas vu ça à la télé.”

Après DragRace France et cette nouvelle saison de la « Star Academy », peut-être que la télévision française se réinvente enfin.