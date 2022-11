Ang Lee repart en tournage pour un nouveau film gay !

Après des échecs commerciaux avec Un jour dans la vie de Billy Lynn en 2017, puis Gemini Man en 2019, le réalisateur taïwanais triplement oscarisé Ang Lee s’était quelque peu effacé de l’actualité.

Silencieux depuis trois ans, Ang Lee revient officiellement avec une adaptation du roman chinois Even Trees Wither de l’écrivain Pai Hsien-Yung, une œuvre majeure de la littérature queer asiatique. Pai Hsien-Yung, lui, est connu comme l’un des premiers romanciers chinois à aborder explicitement l’homosexualité dans son œuvre. Le livre raconte les réminiscences d’un homme qui se souvient de son défunt amant et ami.

Connu pour ses débuts dans le cinéma taïwanais dans les années 90, avec notamment Garçon d’honneur et Salé Sucré, le réalisateur s’est peu à peu imposé à Hollywood pour devenir l’un des grands noms du cinéma étatsunien. Après des drames à succès (The Ice Storm, Raison et sentiments), des films d’actions à gros budgets (Tigre et Dragon, Hulk) et deux Oscars de la meilleure réalisation pour Le Secret de Brokeback Mountain et L’Odyssée de Pi, le cinéaste décide d’explorer de nouvelles technologies cinématographiques mais perd le public.

Ang Lee est actuellement en Malaisie en plein repérage pour le tournage. Un retour aux sources pour le réalisateur donc, qui n’avait pas tourné de film taïwanais depuis plus de 15 ans, mais aussi un retour au cinéma gay après les mythiques Garçon d’honneur et Le Secret de Brokeback Mountain. Plus qu’à espérer qu’on y retrouvera le Ang Lee d’antan !