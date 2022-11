Festival des Fiertés 2022: interview d'Emmanuelle Pierre-Marie, Jérôme Coumet et Carine Petit

En 2021, Carine Petit, maire du 14e arrondissement, avait proposé un festival des fiertés, mettant en lumière la variété et la richesse de la scène culturelle LGBTQI+ dans l’arrondissement. Un des grands atouts de cet événement est d’avoir réussi à impliquer nombre de lieux implantés dans les différents quartiers de l’arrondissement.

Cette année, et devant le succès de l’opération, dont Komitid est partenaire, deux autres arrondissements vont vivre aux couleurs du rainbow flag pendant 15 jours. Plus de 50 évènements (expos, théâtre, musique, rencontres) sont au programme !

Pour évoquer les temps forts et les objectifs du Festival des fiertés 2022, Komitid a interviewé Emmanuelle Pierre-Marie, Jérôme Coumet et Carine Petit qui sont respectivement maires du 12e, du 13e et du 14e arrondissement de Paris.

Komitid : Commençons par vous, Carine Petit. Qu’est-ce vous a décidé à programmer une nouvelle édition du Festival des fiertés ?

Carine Petit : Le succès de la première édition en 2021 nous a conforté dans l’idée qu’il y avait un espace pour ce type de manifestation, qui porte ces sujets précis au sud de Paris, là où on ne les attendait pas forcément. Les différents évènements organisés lors de la précédente édition ont su trouver leur public et on fait en grande partie salle comble ! Les retours de nos partenaires et du grand public étaient très positifs. Il nous semblait alors évident qu’il fallait programmer une nouvelle édition en 2022, mais nous avons souhaité embarquer nos voisins du 12 et du 13e arrondissement qui ont répondu présent.es et nous en sommes ravis !

Emmanuelle Pierre-Marie et Jérôme Coumet, qu’est-ce qui vous a décidé de vous lancer vous aussi dans l’organisation d’évènements pour ce Festival dans votre arrondissement ?

Emmanuelle Pierre-Marie : L’édition 2021 de ce festival, porté par le 14e, a permis une meilleure visibilité des cultures LGBTQIA+ dans un arrondissement qui n’est pas forcément identifié comme un territoire queer parisien. C’est aussi le cas du 12e et du 13e. Bien souvent, on limite l’évènementiel LGBTQIA+ au Marais et au Nord-Est parisien. Pourtant, les personnes LBTQIA+ habitent nos arrondissements, utilisent nos équipements de proximités et se marient dans nos mairies. Elles sont toutefois encore invisibilisées dans nos programmations culturelles. En tant que Maire, et conjointement avec l’équipe municipale, nous souhaitons contribuer à la création d’évènements pour toutes et tous qui mettent à l’honneur les identités LGBTQIA+. Je remercie aussi particulièrement Jean-Luc Romero-Michel, adjoint à la Maire de Paris en charge des Droits Humains, qui a su rassembler et encourager nos arrondissements sur ce projet.

Jérôme Coumet : Le succès rencontré par le 14e arrondissement lors de sa première édition a prouvé qu’il y avait un public pour une manifestation de ce type, en dehors des arrondissements « centraux » de Paris. Si la programmation culturelle du 13e arrondissement est déjà riche, notre participation à ce festival nous a permis de solliciter nos partenaires autour d’un sujet qui mérite plus de visibilité et surtout de réaffirmer notre engagement contre les discriminations à l’encontre des personnes de la communauté LGBTQIA+. C’est pour toutes ces raisons que nous n’avons pas hésité à répondre positivement à l’invitation de la mairie du 14e.

Quels objectifs poursuivez-vous avec ce Festival ?

Emmanuel Pierre-Marie : Nous souhaitons sensibiliser le grand public à la lutte contre les discriminations envers les personnes LGBTQIA+. Mais aussi, mettre à l’honneur la culture et la diversité des identités queer, tant dans nos équipements publics que chez nos partenaires moins institutionnels.

Carine Petit : Au-delà des objectifs initiaux de ce festival en termes de lutte contre les discriminations et de célébration de la diversité des identités, nous avons souhaité dans le 14e mettre l’accent sur l’implication de nos habitantes et habitants sur ces sujets.

C’est pourquoi, une partie de la programmation a été orientée vers la pratique artistique : il s’agit d’ateliers avec des artistes queer, des évènements participatifs autour de la culture LGBTQIA+, qui permettent au public d’être aussi acteur et actrice de ce festival, en plus de participer à des événements plus classiques telle qu’une représentation ou une exposition.

Nous avons également mené un travail spécifique avec deux collèges qui ont accueilli des artistes queer afin de mener des ateliers de pratique artistique et de sensibilisation autour des sujets LGBTQIA+ et plus largement de lutte contre les discriminations.

Jérôme Coumet : Nous voulons mettre à mal les préjugés. Nous avons veillé à ce que la programmation puisse toucher tous les publics et aller directement à leur rencontre dans des structures de proximité : les librairies, les centres « Paris Anim’ », les bibliothèques. Nous avons voulu faire en sorte que toutes et tous puissent se sentir concernés et éveiller une curiosité pour des pratiques artistiques nées dans les communautés LGBTQIA+.

L’implication des différents acteurs culturels et associatifs, qui se sont emparés de l’invitation à leur manière et de manière adaptée à leur public, permettra, nous l’espérons, de créer des synergies qui se traduiront par des actions communes tout au long de l’année.

A qui s’adresse ce festival (aux personnes concernées, à tout le monde ?)

EPM : Toutes les personnes sont concernées. Les cibles sont multiples : les habitant·es, mais aussi les personnes LGBTQIA +, pour qu’elles puissent se retrouver dans l’évènementiel municipal, qui aura toujours à cœur de faire une place à toutes et tous. L’objectif étant de porter un festival éducatif, sensibilisant aux enjeux des luttes pour les droits des personnes LGBTQIA+ à travers une programmation festive et militante, pour les petit·e·s comme pour les grand·e·s, pour les étudiant·e·s, les familles…

Carine Petit : Loin de créer des silos, ce festival s’adresse à toutes et tous bien évidemment ! La richesse de la programmation nous permet de toucher un public très large, des plus jeunes aux adultes, mais également des personnes ayant une bonne connaissance des enjeux liés aux questions de visibilité et de droits des personnes LGBTQIA+ qu’aux personnes souhaitant prendre connaissance sur ces thématiques.

Je pense qu’il est important de rappeler qu’en matière de droits humains, militer pour plus de droits pour certains et certaines c’est faire avancer les droits humains pour toutes et tous. Les droits des personnes LGBTQIA+ sont des droits humains, c’est la même chose avec les combats féministes.

Jérôme Coumet : A tout le monde, bien évidemment ! La lutte contre les discriminations doit bien évidemment s’adresser à tous les publics.

Comment avez-vous conçu le programme et comment avez-vous impliqué les structures locales ?

EPM : Dans le 12e, nous avons pu nous appuyer sur les acteurs déjà partenaires de notre Pass Culture 12 et qui promeuvent tout au long de l’année des programmations pluridisciplinaires pour des publics variés.

Nos équipements comme les Centres Paris Anim’ ou encore les bibliothèques, les équipes ont répondu présentes : ils portaient déjà à cœur l’objectif de défendre les droits LGBTQIA+. Nous avons travaillé via des comités de pilotage pour centraliser leurs idées et programmes, harmoniser nos communications et nos agendas. Je les remercie encore pour leur engagement et leur participation à ce beau projet.

Carine Petit : Cette année, avec nos voisins et voisines du 12e et 13e nous avons souhaité porter un projet commun, au travers d’un parcours artistique hors-les-murs. Ce parcours qui relie nos trois arrondissements, donne de la visibilité à une vingtaine d’artistes queer exposé.es sur les murs et façades de structures municipales et partenaires dans l’espace public. Ce parcours est coordonné par l’association Boitaqueer qui est née dans le 14e à l’occasion de la première édition de notre festival.

Chacune des trois mairies partenaires organise un temps fort, entremêlant festivités et réflexions de fond, et qui rythmera les deux semaines de festivités. Dans le 14e, nous organisons la soirée de lancement du festival, le 10 novembre prochain. Nous avons axé cette soirée autour de l’anniversaire des 40 ans de la dépénalisation de l’homosexualité en France, pour rappeler à toutes et tous les avancées en matières de droits mais également pour réfléchir sur ce qui reste à accomplir collectivement aujourd’hui. Nous invitons également lors de cette soirée des artistes qui performeront sur scène : des artistes drags kings de collectif King Factory et la rappeuse Lalla Rami.

Enfin, comme pour la précédente édition nous avons travaillé depuis le mois de janvier 2022 avec nos partenaires locaux : théâtres, bibliothèques municipales, conservatoire municipale, associations locales, etc… pour proposer une grande diversité de manifestations culturelles qui toucheront un public très varié.

Jérôme Coumet : Le parcours street art qui traverse les trois arrondissements a permis dans un premier temps de jauger l’intérêt des structures locales pour ce festival.

Ensuite, les Centres Paris Anim’, qui œuvrent au long cours auprès des jeunes sur les sujets des discriminations, ont joué un rôle moteur et ont su s’emparer de notre proposition de se joindre au festival pour proposer tout un panel d’activités gratuites.

Quant à la soirée de clôture, que nous avons le plaisir d’accueillir en salle des fêtes, nous l’avons voulue festive tout en proposant un moment de réflexion accessible et original : le format de la conférence dansée de Habibitch répond donc tout à fait à cette intention. La théorie laissera place à la pratique puisque la soirée s’achèvera sur un DJ set.

Quels sont selon vous les messages que peut véhiculer un tel festival ?

EPM : Un message de fierté et de partage. L’objectif est avant tout de donner de la visibilité à des communautés trop souvent discriminées, exclues et invisibilisées et de véhiculer cette fierté d’appartenance. Par ces actions, la Mairie du 12e souhaite à nouveau exprimer son engagement auprès de la communauté LGBTQIA+. Nous avons espoir qu’avec ce festival qui propose des évènements dans des lieux très variés (bibliothèques, centre sociaux, cinémas, tiers-lieu, etc.), les jeunes comme les moins jeunes puissent partager et sentir que l’équipe municipale les soutient et s’engage à leurs côtés pour sensibiliser le plus grand nombre.

Carine Petit : La culture comme droit et liberté, la diversité est une chance : chérissons-les et célébrons nos biens communs, nos droits et notre liberté !

Jérôme Coumet : Il y en a plusieurs. Un message d’ouverture en sensibilisant un large public aux discriminations auxquelles font face les personnes LGBT. De plus, ce festival fait appel à la curiosité de toutes et tous, en mettant en avant des formes et pratiques artistiques nées dans les communautés LGBTQIA+, pas forcément connues du « grand » public.

Festival des Fiertés 2022, du 10 au 27 novembre, dans les 12e, 13e, et 14e arrondissement de Paris. Le livret de présentation est à télécharger ici.

Pour vous inscrire (gratuitement) à la soirée d’ouverture le 10 novembre, à l’hôtel Pullman Montparnasse, cliquez ici.