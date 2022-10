Juliana de l'association Boitaqueer : « Notre ambition est à la mesure de la richesse des cultures queer »

Un mois avant le début du Festival des Fiertés, organisé par les Mairies du 12e, 13e et 14e arrondissement de Paris, Komitid met en lumière un des événements majeurs de cette seconde édition, organisé par la jeune association culturelle Boitaqueer. L’an dernier, elle s’était faite connaître par une expo inaugurale “BOITAQUEER PRESENTS”, durant le premier Festival des Fiertés. Elle développe aussi des ateliers artistiques dans les collèges afin de lutter contre toutes les formes de discriminations.

Durant toute la durée du festival, du 10 au 27 novembre, Boitaqueer va proposer une série d’expositions ainsi qu’un parcours artistique hors-les-murs.

Juliana Dorso, président·e de Boitaqueer, nous en dit plus.

Komitid : Vous avez conçu un programme artistique très ambitieux pour cette année. Quels en sont les axes principaux ?

Notre ambition est à la mesure de la richesse des cultures queer et de l’importance de montrer à un large public une diversité de pratiques artistiques incarnées par des personnes queer. Nous avons une perspective pragmatique, intersectionnelle et transdisciplinaire. L’important pour nous est de croiser les points de vue et de créer des espaces de dialogue. Nous présentons 50 artistes durant le temps du Festival des Fiertés.

On commence avec de nombreuses expositions dans des espaces municipaux ouverts au grand public (Galerie du Montparnasse ; Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Broussais ; et au Centre Paris Anim’ Bessie Smith). Certains de ces lieux d’exposition sont également queerisés pour l’occasion. Suivez-nous sur Instagram @boitaqueer pour être au courant des événements !

Nous organisons une soirée festive, temps fort de Boitaqueer lors du festival, le jeudi 17 novembre. Avec “BOITAQUEER CELEBRATES” nous transformons la MPAA Broussais (14e) en lieu queer et festif. Nous proposerons en journée des ateliers divers et variés (autodéfense, arpentage, yoga, pole-dance, strippers tricks, initiation au tarot) et le soir un format cabaret avec une projection, des performances, du stand-up, un concert et enfin un DJ-SET avec performance. Nous ouvrirons la billetterie à la fin du mois d’octobre.

Et évidemment, il y a le Parcours Hors-Les-Murs !

Justement, ce parcours est un temps fort de votre programmation. Comment a-t-il été conçu ?

Le Parcours Hors-les-Murs a été conçu en dialogue avec les trois mairies d’arrondissements et leurs partenaires et avec le soutien de la Ville de Paris. Une des ambitions du parcours est de présenter au plus grand nombre, des œuvres de qualité de façon gratuite et accessible en permanence. Nous avons programmé 18 artistes dans 18 lieux du 14ème, 13ème et 12ème arrondissements dans le souci de mettre en valeur une grande pluralité des talents artistiques queer et dans une optique intersectionnelle et transdisciplinaire. Il nous semble important d’offrir des espaces d’expressions plurielles à des personnes queer au sens large et qui sont souvent minorées ou invisibilisées.

Nous avons invité l’historienne des arts Lexie (@aggressively_trans) à présenter le parcours lors d’une déambulation afin de créer un pont entre théorie et pratique en arts.

Si vous voulez soutenir Boitaqueer et ses actions, une cagnotte en ligne a été lancée