Star Academy : avec sa reprise de « Kid », Louis émeut aux larmes ses professeurs et ses camarades

À la Star Academy, les règles sont simples : une évaluation de danse et de chant par semaine, après laquelle le corps enseignant désignera les trois élèves les moins convaincants. Le trio malchanceux sera chargé de défendre sa place lors du prime de samedi soir, à l’issue duquel il y aura un·e éliminé·e. Un principe cruel qui ne manque pas de mettre les académiciens dans un climat de stress parfois difficile à supporter.

Lors du premier prime, Louis se faisait déjà remarquer pour ses nombreuses crises de larmes qu’il n’arrive pas à contrôler, témoignant ainsi d’une grande sensibilité qui lui a fait gagner le coeur du public (et essuyer quelques commentaires déplacés au passage).

« Masculinité toxique »

Mercredi 19 octobre, pour sa prestation, le jeune homme de 20 ans décide d’interpréter Kid d’Eddy de Pretto. Un choix qu’il justifie auprès de ses professeurs par l’approche de déconstruction que fait la chanson de la “masculinité toxique” : “C’est une chanson qui parle de moi. J’ai envie que les gens puissent être libres d’être eux-mêmes, c’est mon combat”.

Si jusque là Louis est encore en toute possession de ses moyens, il ne tarde pas une nouvelle fois à se laisser déborder par la pression qui lui fait perdre ses moyens et s’arrêter en plein milieu de la chanson. “Je détruit tout tout le temps”, peut-on entendre avant qu’il ne recommence sa chanson du début.

Un deuxième essai qui aura porté ses fruits puisque le jeune chanteur arrive à décrocher des larmes à Yanis Marshall, professeur de danse et chorégraphe reconnu internationalement, qui avait enflammé les planches du prime samedi dernier en dansant sur ses talons hauts. Si la chanson a évidemment fait écho à son récit de vie d’homme gay, il n’est pas le seul à avoir été ému aux larmes. Léa, opticienne de 24 ans qui fait beaucoup parlé d’elle pour son caractère parfois compliqué, s’est montré comme on ne l’a jamais vu après la prestation de Louis.

“Quand je vois Louis chanter, ça me rappelle trop de trucs dont j’ai pas envie de me rappeler, de petits soucis d’ados. J’ai comme l’impression qu’il appuie sur des boutons qu’il faut pas toucher, et je n’arrive plus à contrôler ce qu’il se passe dans mon corps et dans ma tête “, confie t-elle avant de fondre en larmes à cause du stress et de l’émotion. Un état qui la suivra jusque dans sa propre prestation, où la jeune femme se remet à pleurer à peine rentrée dans la salle d’évaluation avant de demander à passer plus tard.

On peut se réjouir que de tels moments puissent passer à une heure de grande écoute sur la première chaîne de France, en espérant que le message de Louis sur la masculinité toxique ait été bien entendu.