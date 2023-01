Variole du singe : avec 4043 cas, la France au 5e rang mondial

Plus de 70 000 cas de variole du singe ont été enregistrés depuis le début de l’épidémie en mai, a annoncé mercredi l’OMS tout en appelant à la prudence même si le nombre de nouveaux cas baisse. Le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus a annoncé que plus de 70 000 cas et 26 morts ont été enregistrés cette année avec 42.000 cas recensés sur la région Amériques et presque 25.000 en Europe. “Au niveau global, le nombre de cas baisse mais la semaine dernière 21 pays ont vu leur nombre de cas s’accroître, surtout dans la région Amériques qui comptabilise près de 90 % des cas de la semaine dernière”, a-t-il précisé dans une conférence de presse à Genève. “Une épidémie qui ralentit peut être une épidémie plus dangereuse, car on peut penser que la crise est terminée et baisser notre prudence”, a-t-il ajouté en confirmant que l’organisation travaillait avec…