Le cinéaste gay John Waters de retour après 18 ans d'absence

Son dernier film, sorti en 2004, A Dirty Shame, amorçait pour le cinéaste une pause interminable qui commençait sérieusement à nous inquiéter. Mais haut les cœurs, Variety vient d’annoncer que John Waters écrit et va réaliser une adaptation cinéma de son propre roman Liarmouth : A Feel Bad Romance.

“‘Liarmouth est la chose la plus folle que j’ai écrite depuis un moment, alors il est peut-être normal que mon roman ait été suffisamment choquant pour relancer le moteur de ma carrière cinématographique“, déclare le réalisateur de 76 ans dans un communiqué, avant d’exprimer sa joie d’être enfin de retour au cinéma et “de répandre une joie folle aux cinéphiles aventuriers du monde entier“.

Le livre raconte les péripéties de trois générations de femmes dans une seule et même famille : Adora, sa fille Marsha, et Poppy, la fille de cette dernière. Toutes les trois conspirent activement, chacune de leurs côtés, pour s’entretuer. Le film s’annonce d’ores et déjà comme un jeu de massacre où se croiseront mensonges, subversion et extravagance. Si l’on a encore aucune idée du casting, on peut espérer le retour de certains de ses comédiens fétiches et, pourquoi pas, de plus gros noms hollywoodiens pour pimenter le tout.

En attendant, voici quelques extraits de la filmographie de celui qu’on surnomme le pape du trash.

Bande annonce de « Pink Flamingo (1972)

Extrait de « Female Trouble » (1974)

Bande annonce de Polyester (1980)

Bande annonce de « Hairspray » (1989)

Bande annon de « The Dirty Shame » (2004)