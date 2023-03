Agression homophobe en Essonne : deux adolescents condamnés

Le premier, âgé de 17 ans au moment des faits, a été condamné à 35 heures de travaux d’intérêt général. Le second, qui avait alors 15 ans, a écopé d’un stage de citoyenneté, qui sera mis en œuvre par la Protection judiciaire de la jeunesse.

“Ces stages se déroulent sur une à deux journées d’actions éducatives” qui ont notamment pour but de rappeler au jeune “les devoirs et obligations qu’impliquent la vie en société” et de lui “faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile”, a précisé le parquet.

Les violences commises, ayant entraîné une interruption totale de travail (ITT) supérieure à huit jours pour la victime, ont été jugées aggravées par deux circonstances : en réunion et à raison de l’orientation sexuelle réelle ou supposée de la victime.

L’agression s’était déroulée le 30 septembre 2021, à Montgeron, petite ville de l’Essonne au sud-est de Paris, plus précisément dans le quartier sensible de la Forêt.

Yanis, qui n’est pas un habitant de Montgeron, se trouvait là avec une amie. L’adolescent avait expliqué aux enquêteurs avoir été, à cause de son apparence, “gratuitement frappé par une meute d’individus lui criant “PD ””, avait rapporté le parquet.

Yanis, alors âgé de 17 ans, avait aussi témoigné en octobre sur l’émission « Touche pas à mon poste ». “Je n’ai rien répondu, ils filmaient, ça rigolait”, avait-il dit, avant d’ajouter : “Je pense que c’était gratuit. D’autant plus que je ne suis pas gay”.

Une vidéo de l’agression avait aussi été diffusée sur les réseaux sociaux. On y voyait une dizaine de personnes le frapper violemment, à coups de poing et pied mais aussi des personnes s’interposer pour protéger le jeune homme agressé.