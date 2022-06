3 questions à Sœur Marie-Anne Ecstasia : « Il y a encore tant de droits à conquérir pour la communauté LGBTQI »

Cela fait 31 ans que les Sœurs de la Perpétuelle indulgence se sont engagées dans le couvent de Paris (après la création du groupe en 1979 à San Francisco) et il existe aujourd’hui plusieurs autres couvents en France. Leur place dans les luttes LGBT est incontournable et au-delà de l’image qu’elles diffusent dans les manifs, les soeurs mènent aussi des actions de solidarité importantes.

A l’occasion du mois des fiertés, Komitid a interviewé Sœur Marie-Anne Ecstasia de la Béatitude Céleste, du couvent de Paris

Komitid : Comment se portent les Sœurs de la perpétuelle indulgence en ce mois des Fiertés ?

Sœur Ectasia : Les Sœurs se portent à merveille et sont plus que jamais sur le trottoir à prêcher la Tolérance, la Paix et l’Amour ! Le tout dans la Joie ! Il y a encore tant de droits à conquérir pour la communauté LGBTQI. En particulier la lutte pour les droits de la communauté trans, mais aussi la légalisation de la GPA, la protection des enfants et adolescents LGBTQI , la création d’un cadre légal interdisant les “opérations ” sur les enfants intersexes, ou encore l’accueil des réfugiés migrants LGBTQI.

Quelles sont les actions principales que vous avez pu mener ces 12 derniers mois ?

Les Sœurs ont continué à participer à des manifestations même durant la période la plus critique de la pandémie. Nous étions aux marches pour les droits des femmes, pour la PMA pour toutes, nous avons fait la 1ère marche des Fiertés des Landes à Dax. Nous avons participé à la soirée pour l’association Ardhis à la Flèche d’or. Nous avons aussi bien béni un mariage hétérosexuel en Normandie que participé à des manifestations sportives comme celle du Cercle du Marais. Partout les Sœurs dans toute la France font leur maximum pour être présentes à toutes les manifestations.

Quel va être votre programme en région parisienne mais aussi dans les différentes villes où des Soeurs sont présentes en ce mois de juin ?

Les Sœurs ont reçu beaucoup de demandes comme chaque année, mais elles ne peuvent être partout. Elles ont été présentes en nombre au Tournoi International Sportif (TIP) à Paris le 1er week-end de juin puis aux Solidays et à la marche des fiertés de Paris le weekend du 25 juin. Vous pourrez aussi nous retrouver un peu partout en France dans les marches des fiertés (Lyon, Biarritz, Rennes, Marseille etc…). La marche des Fiertés des Landes aura lieu le 2 juillet à nouveau à Dax.

Psssst, il paraît que les couvents vont en profiter pour accueillir de nouvelles cornettes…