Violette and coop, la suite : plus que quelques jours pour sauver la première librairie féministe et lesbienne de Paris

C’est la dernière ligne droite. Avec 120 000 euros récoltés sur les 150 000 nécessaires pour rouvrir la librairie, les repreneuses de la première librairie féministe et lesbienne de Paris sont en passe de réaliser ce qu’elle-même qualifient de « pari fou ».

Ce collectif soudé s’est lancé dans l’aventure en février dernier lorsque Violette and Co a fermé ses portes en raison du départ à la retraite de ses deux fondatrices, Catherine Florian et Christine Lemoine.

« Quand on a appris que la librairie Violette and Co allait fermer, on s’est dit qu’on ne pouvait pas laisser ce lieu emblématique de l’histoire féministe et LGBTI+ disparaître. On a tout lâché pour travailler à fond sur le projet, on a monté un dossier solide qui a été accepté par les fondatrices » confient Léa Haurie-Hontas et Loïse Tachon, à l’initiative du projet de reprise, dans un communiqué de presse.

La communauté LGBTI+ se mobilise

Ce projet de reprise est largement soutenu par la communauté LGBTI+ qui n’a pas hésité à se mobiliser. Sur le compte Instagram @violetteandco.librairie , Fatima Daas, autrice de La Petite Dernière, et Mathilde Forget, écrivaine et compositrice, racontent par exemple leur lien personnel avec la librairie.

Un système de « contreparties exclusives » a également été mis en place. Permis par des dons, en particulier de la part de maisons d’édition, cette formule propose une contrepartie (livre, dessin, broderie, affiche…) en échange d’un don minimum.

Pour mieux comprendre l’initiative et échanger avec le collectif, un live diffusé simultanément sur Instagram et sur Facebook est organisé le dimanche 29 mai à 18h. Il sera animé par Olivia et Loïse, les futures libraires.

Pour participer au financement participatif : Ensemble, rouvrons Violette and Co !