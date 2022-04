Le Printemps des Assoces fait son grand retour les 2 et 3 avril

Au programme de cette 21ème édition, des forums, des ateliers, des expositions et des activités animées par les associations. Cette année, elles seront 80 à participer à l’évènement le samedi et 60 le dimanche.

Des nouveautés sont à prévoir pour cette édition 2022. Parmi elles, des ateliers-débats et un forum des associations. Des expositions « uniques et remarquables », seront également organisées selon l’Inter-LGBT.

Pour l’association, le Printemps des Assoces est une occasion de « venir échanger et s’informer dans une ambiance à la fois festive et revendicatives ». Et cela, que ce soit pour « conquérir de nouveaux droits, lutter contre les discriminations ou simplement proposer des activités d’entraide et de convivialité ».

Dans un communiqué de presse, l’Inter-LGBT rappelle par ailleurs que cet évènement est nécessaire alors que les propos LGBTIphobes se sont multipliés dans les médias et dans les discours lors de la campagne présidentielle.

« Il nous tient à présent à cœur de nous rassembler, d’abord en tant que personnes pour éviter l’isolement et la solitude, puis en tant que collectifs et en tant que communautés pour s’allier contre cette violence ».

En 2019, l’évènement avait accueilli 9 000 personnes. Un chiffre que les organisateur·ices comptent bien dépasser cette année.

Pour plus d’informations : Printemps des Assoces 2022