Le phénomène JoJo Siwa, nouvelle icône lesbienne aux Etats-Unis

Pour la trentième saison de l’émission très suivie Dancing with the stars, JoJo Siwa (de son vrai nom Joelle Joanie Siwa) a marqué l’histoire de la production en devenant la première participante à danser avec un·e partenair·e de même sexe. Une révolution sur le petit écran.

Celle qui avait atteint les 58 millions de vues en révélant son homosexualité dans une vidéo TikTok sur l’air de Born This Way de Lady Gaga, est devenue en un peu plus d’un an une icône de la culture lesbienne.

« Qu’est-ce que ça fait d’être une icône gay ? », l’interroge Ellen DeGeneres, autre représentante de la communauté queer et animatrice télé à succès. « C’est incroyable », lui répond la concernée, « des gens me disent : j’aurais aimé avoir quelqu’un comme toi quand j’étais plus jeune », déclare-t-elle.

Un milieu du divertissement pas toujours tolérant

Un coming out reste encore, comme elle le dit-elle même, un « big deal » dans cette industrie américaine du divertissement où peu ont osé révéler leur homosexualité, le plus souvent de peur que leur image en pâtisse.

D’autant plus que Jojo Siwa s’est faite connaitre par sa participation à Dance Moms, une émission de télé-réalité qui suit des danseuses en devenir qui participent à des compétitions dans l’espoir de devenir une star et satisfaire leur coach tyrannique, Abby Lee Miller.

L’émission aux millions de téléspectateur·rices s’inscrit dans une vision stéréotypée de la famille. Pendant que les mères se disputent en se lançant des pics à longueur de journée, il est attendu des apprenties danseuses, qui ont entre huit et 14 ans, qu’elles réussissent dans le monde de la danse, au prix d’un bodyshaming répété. Autant dire que des sujets comme l’homosexualité ou la transidentité y sont peu ou pas abordés.

Une influence mise au service de la communauté LGBTI+

Mais les choses sont en train de changer et c’est en partie grâce à Jojo Siwa. Non seulement la jeune femme a reçu « la quantité d’amour la plus infinie », après son coming out mais elle est devenue à son tour une porte-parole de la communauté LGBTI+.

« Ce n’est pas grave d’être un petit peu différent·e, on ne devrait jamais avoir peur d’être différent·e. C’est quelque chose qu’on devrait célébrer », a-t-elle d’ailleurs déclaré, se félicitant que son jeune auditoire puisse avoir un modèle d’acceptation.

Aujourd’hui la jeune femme est à la tête d’un empire dont elle compte bien utiliser l’influence pour mettre en lumière les questions LGBTI+. Avec une marque de vêtements aux couleurs de l’arc-en-ciel, des réseaux sociaux où elle s’affiche avec sa copine (40 millions d’abonné·es sur TikTok) et une émission de télé où elle évoque ouvertement son homosexualité, JoJo Siwa a marqué de son empreinte l’histoire de la communauté queer et aide chaque jour des milliers de jeunes Américain·e·s à accepter leur différence.