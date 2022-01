En Floride, les Républicains veulent interdire les discussions concernant la communauté LGBT+ dans les écoles

Le projet de loi HB 1557, plus connu sous le nom « Don’t say gay » (« Ne pas dire gay »), vise à interdire aux professeurs d’aborder les questions relatives à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre avec leurs élèves. Il doit aussi permettre aux parents d’intenter une action en justice contre le district scolaire de leur enfant s’ils considèrent que cette règle n’a pas été respectée.

Pour Joe Hardin, le représentant républicain à l’origine du projet de loi, il s’agit de « défendre la responsabilité la plus incroyable qu’une personne puisse avoir : celle d’être un parent ».

Plusieurs élus démocrates ont faire part de leur indignation. « Les conversations à notre propos, à propos de ce que nous sommes ne sont pas dangereuses et ce projet de loi suggère le contraire » a déclaré Carlos G Smith, le premier représentant latino ouvertement gay de Floride, ajoutant que « les habitants LGBT+ de Floride comme [lui] sont une partie normale de [la] société et de [l’]école ».

Un projet de loi inquiétant

Les activistes LGBT+ sont eux aussi vent debout contre ce projet de loi qu’ils estiment particulièrement inquiétant. « Ce projet de loi va éliminer les jeunes étudiants LGBT+ à travers la Floride et forcer nombre d’entre eux à retourner dans le placard » pour Sam Ames, le directeur des affaires gouvernementales pour le projet Trevor, une association de défense des jeunes LGBTI+.

« Cela va tuer des enfants » affirme Chasten Buttigieg, le mari de l’actuel ministre des Transports et ancien candidat à l’élection présidentielle Pete Buttigieg. Il rappelle dans un tweet que 42 % des jeunes LGBT+ du pays ont sérieusement considéré le suicide l’année dernière selon un sondage réalisé par le Projet Trevor.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel projet de loi est en discussion. Une loi similaire avait été votée par les sénateurs du Tennessee en 2011.

Si ce projet de loi finit par être voté par la Chambre des Représentants et le Sénat de l’Etat, l’histoire et la culture LGBT+ seront totalement absents de la scolarité de millions d’élèves. Difficile à imaginer dans un Etat qui a connu la tuerie d’Orlando, la fusillade la plus meurtrière de l’histoire du pays contre la communauté queer.