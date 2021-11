Le Conseil de Paris vote à l'unanimité pour une place des combattantes et des combattants du sida

Une partie du terre-plein séparant la rue de Rivoli de la rue Saint-Antoine, au niveau de la station de métro Saint-Paul, portera bientôt ce nom pour rappeler que « depuis les premiers cas de sida documentés aux États-Unis à la fin des années 1970, la pandémie de sida a fait près de 35 millions de morts » dans le monde, souligne la mairie.

Touchée à partir du début des années 1980, Paris fut « la ville européenne la plus touchée par l’épidémie avec Londres », rappelle la mairie qui chiffre à 10.000 le nombre de ses citoyens morts des suites du virus entre 1989 et 1996, au plus fort de la pandémie, soit « près d’un décès sur 10 sur cette période ».

« C’est toute une génération qui est fauchée dans certains milieux », rappelle encore le projet de délibération à propos de « ce qui était encore considéré comme une maladie honteuse, stigmatisante, attribuée aux homosexuels, aux héroïnomanes, aux Noirs et aux hémophiles ».

Le VIH « stigmatise toujours, plus que jamais, les usagers de drogue, les gays, les migrants ou les travailleuses et travailleurs du sexe »

Aujourd’hui encore, le VIH « stigmatise toujours, plus que jamais, les usagers de drogue, les gays, les migrants ou les travailleuses et travailleurs du sexe », a déclaré Jean-Luc Romero-Michel, adjoint à la lutte contre les discriminations de la maire PS Anne Hidalgo, premier homme politique français à avoir révélé être séropositif en 2002 et militant historique de la lutte contre la maladie.

« Une pandémie en fait disparaître une autre », a-t-il dit à propos du Covid-19 qui a « tout aggravé » dans la lutte contre le VIH, occultant que 37,6 millions de personnes vivent avec dans le monde et que « le sida reste la principale cause de décès chez les femmes en âge de procréer et les jeunes adolescentes ».

En l’absence de vaccin, « le combat n’est malheureusement pas terminé », a encore dit l’adjoint, estimant que si « un monde sans sida est toujours possible à l’horizon 2030, c’est grâce aux combattantes et combattants du sida » honoré·es par cette place.

Avec l’AFP