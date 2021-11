L'US Navy baptise un navire « Harvey Milk », en hommage au militant gay assassiné

La cérémonie de baptême de ce nouveau pétrolier ravitailleur s’est déroulée à San Diego, dans le sud de la Californie, en présence de Stuart Milk, le neveu d’Harvey Milk, qui était devenu le premier conseiller municipal de Californie ouvertement gay.

Il a été notamment accompagné du secrétaire à la Marine, Carlos del Toro, et de Paula Neira, qui fut la première personne trans à obtenir de la marine américaine que son nom soit amendé sur son livret militaire, à l’issue d’une procédure en justice.

Paula Neira, désormais à la tête d’un programme médical pour les personnes trans au sein du réputé centre Johns Hopkins, a baptisé le « USNS Harvey Milk » en brisant la traditionnelle bouteille de champagne sur la coque du navire.

C’est la concrétisation d’une décision prise en 2016.

« Ce sont des leaders comme Harvey Milk qui nous ont appris que la diversité des origines et des parcours contribuent à la force et à la détermination de notre nation », écrit Carlos Del Toro dans un communiqué. « Il ne fait aucun doute que les marins qui seront à bord de ce navire seront inspirés par la vie de Milk et son héritage », ajoute le secrétaire à la Marine.

Né en 1930 à New York, Harvey Milk s’était engagé dans l’US Navy durant la guerre de Corée (1950-1953) et avait servi en tant que plongeur sous-marin. En 1955, il avait été démobilisé avec le grade de lieutenant et a estimé par la suite avoir été victime d’une purge menée contre les personnes gay à la faveur du maccarthysme, une version mise en doute par certains.

Harvey Milk s’était ensuite établi à San Francisco où il s’était lancé en politique et dans le militantisme pour les droits LGBTI+ dans les années 1970.

Il avait été élu au conseil municipal de la ville en 1977 et assassiné l’année suivante en même temps que le maire George Moscone.

Ce n’est pas le premier hommage officiel rendu à Harvey Milk par les États-Unis : en 2014, la Poste américaine avait émis un timbre à son effigie, où il figurait tout sourire à côté d’un drapeau arc-en-ciel.

La vie d’Harvey Milk avait été portée à l’écran en 2008 par le réalisateur Gus Van Sant avec dans le rôle-titre Sean Penn, qui remporta l’Oscar du meilleur acteur pour son interprétation.

Avec l’AFP