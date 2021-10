Chella Man, le premier mannequin trans égérie d’Yves Saint Laurent Beauté

Acteur, vidéaste, mannequin et militant, Chella Man a plus d’une corde à son arc. Après avoir mis en scène la beauté et la surdité dans un magnifique court-métrage pour sa première collection de bijoux spécialement conçus pour les personnes sourdes au printemps dernier, cet homme trans est maintenant égérie beauté d’Yves Saint Laurent pour sa gamme de produits « Nu ».

La campagne et la collection ciblent les jeunes et proposent une gamme hybride de maquillage et de soins de la peau « propres et durables ».

Chella Man qui est à la fois trans et sourd, apparaît dans la nouvelle campagne Yves Saint Laurent portant les bijoux de sa ligne Beauty of Being Deaf.

« La capacité de mon corps à s’adapter est un trésor. Les cicatrices sur ma poitrine et derrière mes oreilles me le rappellent », a écrit Chella Man sur Instagram.