Découvrez les membres du jury de la 27ème édition du Festival « Chéries-Chéris »

Chéries-Chéris, c’est le premier festival de cinéma à Paris et le premier festival de cinéma LGBTI+ de France en termes de fréquentation et en volume de programmation. Il est depuis de nombreuses années un événement culturel incontournable.

Inauguré en 1994, Chéries-Chéris propose chaque année à son public le meilleur de la production cinématographique traitant des homosexualités et des transidentité en trois catégories : les fictions, les documentaires et les courts métrages inédits.

Pour la 27ème édition du Festival, les organisateurs ont sélectionné un jury très divers.

Jury fictions :

Marie Boudon (programmatrice), Romain Brau (acteur), Nadia Daam (journaliste et actrice) et Carlos Loureda (critique de cinéma).

Jury documentaires :

Josza Anjembe (journaliste et réalisatrice), Anne-Claire Dolivet (monteuse et réalisatrice), Christian Sonderegger (réalisateur et scénariste) et Aleksandr M. Vinogradov (réalisateur).

Jury courts métrages :

Kats Cale (musicienne et militante LGBTI+), Roxanne Gaucherand (réalisatrice), Edgard F. Grima (réalisateur et scénariste) et François Nambot (acteur).