« L'Amour est dans le pré » : Delphine ouvre son cœur et embrasse sa prétendante Ghislaine

L’ambiance n’était pas vraiment au rendez-vous lors du dernier épisode pour les trois femmes en quête d’amour. Delphine, l’arboricultrice bio, et ses deux prétendantes Christelle et Ghislaine avaient eu du mal à communiquer et à se faire comprendre.

Dans l’émission diffusée lundi 18 octobre sur M6, nous avons pu voir Delphine présenter Christelle et Ghislaine à ses ami·es. Au long de la soirée, Delphine a fait croire sur le ton de l’humour qu’elle finirait peut-être l’émission célibataire… Cette remarque a fortement inquiété Ghislaine qui en a profité pour rappeler une fois de plus l’intérêt qu’elle portait à Delphine. Toujours avec un sentiment de rivalité, Christelle ne s’est pas empêchée de pouffer de rire, ce qui a fortement gêné Ghislaine qui s’est ensuite isolée dans sa chambre.

Delphine a annoncé la mauvaise nouvelle à Christelle qui est donc partie de la maison en versant quelques larmes. Elle a expliqué qu’elle était triste de partir mais qu’elle avait rencontré deux belles personnes.

Plus tard dans la journée, Ghislaine et Delphine ont pu enfin se retrouver. Ghislaine a osé un rapprochement physique après lui avoir demandé la permission à Delphine. Les deux femmes se sont prises dans les bras et rapprochées tranquillement pour échanger leur premier baiser.

Delphine et Ghislaine ont ensuite partagé un petit moment dans le jacuzzi en buvant du champagne. Toutes les deux avec des étincelles dans les yeux. Ghislaine a accepté de prolonger son séjour chez Delphine pour quelques jours et profiter d’elle sans les caméras.

Est-ce le début d’une belle histoire d’amour ? À suivre…