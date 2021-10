Petit rappel : Delphine, l’arboricultrice bio de 48 ans a convié ses deux prétendantes à venir découvrir son exploitation située dans le Tarn-et-Garonne pour quelques jours. Delphine va donc cohabiter avec Christelle, une auxiliaire de vie de 48 ans et Ghislaine, une conseillère bancaire de 44 ans.

Drôle d’ambiance dans le Tarn-et-Garonne

Au moment de faire la liste de courses, les trois femmes ont vu monter quelques tensions. Alors que Christelle élaborait une liste, Ghislaine et Delphine étaient en train de rigoler et n’écoutaient pas forcément les requêtes de Christelle. Soudain Ghislaine s’est moquée d’elle quand elle a suggéré d’acheter des légumes. Le ton a commencé à monter et Delphine a dû intervenir en lui demandant de se calmer un petit peu et d’être moins agressive.

L’atmosphère était donc tendue entre les trois femmes. Après une petite discussion avec Delphine, Christelle lui a expliqué qu’elle n’était pas venue chez elle pour se disputer mais que si elle n’arrivait pas à trouver un terrain d’entente, elle partirait de l’aventure.

Pour détendre l’ambiance, Delphine, Christelle et Ghislaine se sont mises ensuite à parler un peu de sexe jusqu’à ce qu’une blague un peu graveleuse de Christelle ne vienne remettre de l’huile sur le feu. Delphine n’a pas apprécié la blague qui a de nouveau déclenché une petite dispute entre les deux femmes.

En route pour une petite session de travail dans la nature, Christelle s’est enfin apaisée et Ghislaine en a profité pour tenter une nouvelle approche de séduction auprès de Delphine qui avait l’air contrariée et peu réceptive…

La suite au prochain épisode !