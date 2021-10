Allemagne : des places de parking rainbow pour la communauté LGBTI+

C’est à Hanau, en Allemagne, à 24 km à l’est de Francfort que la société Hanauer Parkhaus GmbH (HPG) a créé des espaces de parking inclusifs sur la communauté LGBTI+ matérialisés par les couleurs de l’arc-en-ciel. Tous les murs des espaces ont été peints d’un drapeau rainbow et sont principalement réservés aux personnes des communautés LGBTI+ et migrantes.

Thomas Morlock, un conseiller local a expliqué que l’initiative inclusive avait été faite pour protéger et sécuriser les espaces publics pour les conducteurs LGBTI+ et migrants. Afin de sécuriser un maximum les places de parking, des caméras de sécurité ont été placées à proximité des espaces rainbow.

L’action des parking LGBTI+ a été mise en place seulement quelques semaines après que le pays a annoncé une indemnisation pour les personnes LGBTI+ qui ont été persécutées au moyen du paragraphe 175, entrée en vigueur en 1871 et qui a été renforcé sous le régime nazi. Plus de 60 000 personnes ont été condamnées en vertu de cette loi, abrogée en 1968 en Allemagne de l’Est et en 1994 en Allemagne de l’Ouest.