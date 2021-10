Ne manquez pas Zefestival 2021, l'autre rendez-vous cinéma LGBTI+ de la région Sud

Zefestival est né en 2008 à Nice, quelques années avant le festival In & Out dont nous vous parlons régulièrement sur Komitid. Il propose cette année des films liés aux questions LGBTI+ du 7 au 30 octobre.

Zefestival a l’ambition de présenter, une fois de plus, des avant-premières, des inédits, et son équipe de sélection s’est rendue dans les plus grands festivals internationaux pour faire ses choix.

La programmation 2021 est éclectique et internationale. La volonté d’ouvrir ces films vers un large public s’exprimera par des projections à destination des jeunes publics, via des partenariats.

De nombreuses autres associations régionales partenaires seront au rendez-vous pour animer, avec toute l’équipe du Zefestival, des soirées débats : l’Association des Transgenres de la Côte d’Azur (ATCA), SOS homophobie, Association Nationale Transgenre, Amnesty International, le Planning familial. Des réalisatrices et des réalisateurs de films programmés seront également à l’honneur.

Zefestival a le soutien des directions des affaires culturelles des villes de Nice et Marseille, de la Région Sud (Provence-Alpes-Côte d’Azur )et du département des Alpes Maritimes.