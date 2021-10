« Ridley Jones : La protectrice du musée », un dessin animé sur Netflix avec un personnage non binaire et deux papas gays

Après Q-Force, le dessin animé queer pour adultes de Netflix, voici Ridley Jones : La protectrice du musée, un dessin animé pour enfants très inclusif avec un personnage non binaire et un couple de papas gays.

Ridley Jones : La protectrice du musée suit l’histoire de Ridley, une fillette de six ans qui agit en tant que gardienne du musée dans lequel elle vit, avec l’aide de sa mère et de sa grand-mère. Ridley Jones s’occupe de garder en sécurité les artefacts du musée… surtout lorsque les lumières s’éteignent et que les expositions prennent vie, des momies égyptiennes aux éléphants en fuite. Au fil des épisodes, Ridley découvre qu’être un grand leader et protecteur du musée signifie qu’il faut avoir des valeurs et respecter les autres, quelles que soient leurs différences.

Le dessin animé n’est pas essentiellement orienté sur des problématiques LGBTI+ mais traite quand même d’inclusion et comporte des personnages LGBTI+. Fred est un bison non binaire et Ismat, la princesse égyptienne a deux papas pharaons gays. Ses trois personnages se mêlent à merveille à l’intrigue du dessin animé pour une inclusion dès le plus jeune âge.

Voici la bande annonce :