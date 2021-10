La pièce de théâtre gay « The Inheritance » remporte le Tony Award de la meilleure pièce

La longue pièce de théâtre (environ sept heures) The Inheritance écrite par Matthew López est inspirée du roman Howards End de EM Forster et a vu le jour pour la première fois sur les planches londoniennes en 2018. La pièce examine l’amour entre hommes gays dans le New-York contemporain, une génération après l’épidémie de sida. Elle s’interroge sur ce que la génération LGBT actuelle doit à la précédente.

Après un voyage outre-Atlantique, la pièce The Inheritance a été adaptée à Broadway en 2019 et a enchainé les succès et les représentations jusqu’à ce que l’activité culturelle ne cessent en raison de la pandémie de la Covid-19.

« En écrivant The Inheritance, je voulais prendre mon roman préféré et le raconter d’une manière que son auteur secret ne s’est jamais senti libre de faire de son vivant. Je voulais écrire une pièce fidèle à mon expérience, ma philosophie, mon cœur d’homosexuel qui a profité d’opportunités qui ont été refusées à Forster », a déclaré Matthew López au média The Times.

Sur la scène des Tony Awards, Matthew López a déclaré, en acceptant le prix, qu’il était redevable à EM Forster et Terrence McNally, le dramaturge décédé l’an dernier des complications de la Covid-19.

« Ce prix est à la mémoire de toutes les belles âmes perdues à cause du sida et de Covid, et il est dédié à l’amour de ma vie, mon mari, Terrence McNally », a déclaré Tom Kirdahy, le producteur de la pièce et mari de Terrence McNally.