Netflix annonce une 4ème saison pour la série « Sex Education »

La troisième saison de Sex Education est à peine sortie il y a une dizaine de jours que Netflix confirme déjà qu’une quatrième saison est dans les tuyaux.

La plateforme a annoncé la nouvelle lors de TUDUM (clin d’œil au célèbre jingle), l’événement virtuel des fans de Netflix où plusieurs infos ont été révélées sur les nouveaux films et séries ainsi que les nouvelles saisons en préparation.

« ÇA ARRIVE ! ! ! Sex Education a été renouvelé pour la saison 4 », a ensuite déclaré Netflix sur Twitter.

La troisième saison a su admirablement renouveler le format avec de nouveaux personnages et des intrigues très bien pensées. La série reste toujours une référence dans le traitement sans tabou de la sexualité hétéro et queer.

On pense notamment à cette séquence où une infirmière fait une magistrale leçon de prévention à Anwar, l’un des personnages gays, évoquant safe sex, PrEP et charge virale indétectable. Sans oublier notre couple chouchou formé par Eric et Adam.

Nous sommes déjà en haleine de savoir comment vont évoluer les différentes histoires d’amour, d’amitié et de sexe entre les différents élèves de Moordale.

En attendant avec impatience la suite, vous pouvez voir la troisième saison de Sex Education sur Netflix.