Découvrez « Gros est beau », l’expo des Ours de Paris

Ne manquez pas dès ce soir à partir de 19h le vernissage de l’exposition des Ours de Paris « Gros est beau » sur les murs du Bears’den, 6 rue des Lombards, à Paris.

« Gros est beau »

L’association les Ours de Paris a invité des artistes à explorer la culture bear en mettant en valeur la beauté des corps, des rondeurs, des poils et de la sensualité de la communauté des bears. À travers les œuvres de 26 artistes, l’exposition Gros et beau donne un coup de griffe à la grossophobie.

Cet acte artistique militant est destiné à afficher les corps sensuels, désirants et désirables de la communauté des Ours de Paris. Gros est beau pointe aussi du doigt les diktats normatifs imposés dans les médias et les réseaux sociaux et dénonce la violence grossophobe à laquelle est exposée la communauté bear dans la vie quotidienne, familiale, professionnelle ou sociale.