Les footballeuses Kristie Mewis et Sam Kerr officialisent leur relation

Avant les Jeux olympiques de Tokyo, des infos non vérifiés ont survenu en ligne, affirmant que Kristie Mewis, qui joue pour l’équipe féminine américaine de football, et Sam Kerr, qui joue pour l’Australie, étaient en couple. Elles ont redoublé lorsque Kristie Mewis a été vue en train de réconforter Sam Kerr, après que son équipe a battue celle de l’Australie pour la médaille de bronze le 5 août dernier. Les deux athlètes ont été vues s’embrasser sur le terrain après le match.

Sam Kerr a rendu leur relation publique lundi 9 août sur son compte Instagram. La footballeuse a partagé une photo d’elle et Kristie Mewis en s’embrassant, accompagnée d’un emoji cœur.

En dessous de la publication, le couple a reçu une vague de soutien. La footballeuse allemande Melanie Leupolz, qui joue pour Chelsea FCW ainsi que Hannah Blundell de Manchester United ont commenté des emojis cœur. Erin Robertson, qui a remporté la saison 15 du concours de mode Project Runway, a plaisanté en disant que la photo du couple « doit être une carte à collectionner ».

Sam Kerr a fait son coming out en 2019 dans un documentaire réalisé par Nike, intitulé « Birthplace of Dreams ». Elle avait alors partagé expliqué que sa petite amie de l’époque l’avait aidée à se remettre d’une « grave blessure » plusieurs années plus tôt et à gérer le « côté mental » de sa guérison. Kristie Mewis, qui joue comme milieu de terrain pour le Houston Dash, n’avait pas fait son coming out avant l’officialisation de sa relation avec Sam Kerr.

Parmi les différentes disciplines présentes aux Jeux olympiques de Tokyo, le football est le sport qui a envoyé le plus d’athlètes ouvertement LGBTI+, avec au moins 30 joueur·euses. L’icône lesbienne du football, la capitaine de l’équipe des États-Unis Megan Rapinoe, a notamment partagé un baiser avec sa fiancée Sue Bird pour célébrer la cinquième médaille d’or de la basketteuse.