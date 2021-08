Des médailles et un baiser pour le couple de championnes olympiques Sue Bird et Megan Rapinoe

Pour célébrer la cinquième médaille d’or de Sue Bird, remportée lors de la finale de basket-ball féminin entre les États-Unis et le Japon, Megan Rapinoe lui donne un tendre et doux baiser. Sous l’objectif des photographes, le baiser a fait le tour des réseaux sociaux et célèbre la dernière participation aux JO du couple de championnes.

Les JO de Tokyo étaient en effet les derniers de Sue Bird et sa médaille d’or clôture à merveille sa participation à la compétition olympique.

« Je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure fin. Il n’y a vraiment pas grand-chose d’autre à dire. Je suis tellement fier d’avoir pu porter cet uniforme aussi longtemps que je l’ai fait », a déclaré Sue Bird au média HuffPost.

« Je suis si fière de toi, Sue Bird. Comme si je pouvais t’aimer encore plus. Félicitations bébé ! », a déclaré Megan Rapinoe sur Instagram.

Encore une belle performance pour les États-Unis qui remportent la médaille d’or en basket-ball féminin depuis sept Jeux Olympiques d’affilés.

La basketteuse Sue Bird et la footballeuse Megan Rapinoe se sont rencontrées lors des JO de Rio en 2016 et se sont fiancées l’année dernière.