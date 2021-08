Dans la nouvelle saison de la série « Miracle Workers », Daniel Radcliffe vogue en total look cowboy glitter

Dans Oregon Trail, la troisième saison de la série Miracle Workers, Daniel Radcliffe incarne le révérend Ezekiel Brown, un prédicateur qui fait équipe avec le hors-la-loi Benny the Teen et l’épouse des prairies Prudence Aberdeen pour traverser l’Amérique dans les années 1840. Et l’acteur star de Harry Potter lance les hostilités avec une scène de voguing en total look cowboy glitter sur l’air de la chanson pour enfants She’ll Be Coming ‘Round the Mountain (Elle descend de la montagne à cheval).

Daniel Radcliffe ne s’en est jamais caché, il a toujours voulu jouer un rôle drag. En 2008, l’acteur avait expliqué qu’il ne serait pas contre l’idée d’interpréter une diva… C’est désormais chose faite dans le troisième volet de Miracle Workers.

Vêtu d’un boa en plumes d’autruches, de longs gants, de bottes de cowboy et d’un pantalon chaps scintillant, Daniel Radcliffe danse à la perfection et fait son show voguing.

« Daniel était enthousiasmé par l’idée de la séquence de danse dès que nous lui avons présenté le projet. Il a travaillé la danse avec un chorégraphe et l’a répétée intensivement sur son propre temps, et évidemment son travail acharné a payé parce que la scène est incroyable », ont déclaré au média Entertainment Weekly Daniel Mirk et Robert Padnick, les showrunners de la série

Engagé, Daniel Radcliffe, est un grand allié de la communauté LGBTI+. Il s’est notamment souvent exprimé au sujet des personnes trans en réaction aux propos transphobes de JK Rowling, l’autrice d’Harry Potter.

Regardez :