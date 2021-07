Amazon Prime vient d’annoncer l’arrivée pour l’automne prochain de Tampa Baes, une nouvelle télé-réalité 100 % lesbienne qui sera dans la lignée de The Real World et The Real L Word. Le concept n’est pas nouveau mais Tampa Baes suivra les aventures d’un groupe de jeunes femmes lesbiennes du quartier très LGBTI+ de Tampa Bay en Floride. Ses femmes seront suivies dans leur vie de tous les jours par les caméras et retracerons tous leurs moments de fêtes, de séduction, d’amour mais aussi de scandale. Ça risque d’être croustillant !

« Travailler sur cette émission a été une expérience incroyable, et en tant que membre de la communauté LGBTI+, je suis ravie que ce type de séries puisse exister dans l’espace du streaming. Premium. Le casting est vraiment dynamique, rafraîchissant et différent de tous ceux avec qui j’ai travaillé, elles ne vont certainement pas vous décevoir ! », a déclaré Melissa Bidwell, la créatrice de Tampa Baes dans un communiqué.

Coté casting, voici les noms des participantes de cette nouvelle aventure : Ali Myers, Nelly Ramirez, Shiva Pishdad, Jordan Whitley, Marissa Gialousis, Summer Mitchell, Cuppie Bragg, Brianna Murphy, Haley Grable, Melanie Posner, Olivia Mullins et Mack McKenzie.

Aucune date de diffusion ni bande annonce n’a été encore publié de la part d’Amazon.