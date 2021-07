De nouveaux Émojis encore plus inclusifs dans la prochaine mise à jour

Les Émojis deviennent de plus en plus inclusifs et c’est une bonne nouvelle ! Dans la prochaine mise à jour du clavier Émoji 14.0 qui devrait arriver le 14 septembre prochain, il y aura de nouveaux petits symboles plus inclusifs et plus représentatifs aussi des personnes racisés.

Parmi les nouveautés annoncées sur le compte Twitter Emojipedia, un homme enceint, une personne non binaire enceinte, une personne non binaire avec une couronne, différentes poignées de mains interraciales, des mains qui forment un cœur et bien d’autre personnages non binaires…

La volonté des créateurs de la mise à jour est d’offrir le maximum de possibilités aux usagers de pouvoir s’exprimer et d’illustrer leurs messages de la manière la plus ressemblante à leurs vies et situations personnelles.

Les premières planches de symboles ne sont encore que des brouillons mais montrent bien les différentes déclinaisons de phénotypes et de genres.