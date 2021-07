Laurent Kérusoré, l’acteur gay de « Plus belle la vie » : « J’ai vécu 17 agressions. Dont 4-5 fois où j’ai terminé à l’hôpital… »

Le personnage de Thomas Marci dans Plus belle la vie, interprété par Laurent Kérusoré, offre une visibilité gay depuis plus de 16 ans chaque soir sur France 3. Ce personnage a permis à la série de traiter des différents sujets qui touchent la communauté LGBTI+ comme le mariage pour tous, la parentalité mais aussi la discrimination et l’homophobie.

Gay à la ville comme à l’écran, Laurent Kérusoré est aussi défenseur de toutes ces causes, notamment l’homophobie. L’acteur a été victime par 17 fois d’agressions homophobes verbales et physiques. Il se bat maintenant pour que les choses changent et ne pas pas laisser la victoire aux agresseurs.

« J’ai vécu 17 agressions. Dont 4-5 fois où j’ai terminé à l’hôpital… Bizarrement pour un hypersensible, je suis très fort. Je pleure trois jours et après ça passe. Je ne veux pas déprimer pour ce genre de choses. J’ai aussi reçu des menaces de mort, mais vous voyez, je suis toujours vivant. » a déclaré Laurent Kérusoré à Gala.

Heureux en amour, Laurent Kérusoré a décidé de vivre loin des projecteurs pour se préserver un maximum avec son nouveau compagnon. Après avoir été beaucoup mis en avant dans les médias et sur les réseaux sociaux, l’acteur préfère maintenant rester discret et vivre sa vie privée sans encombre. Laurent Kérusoré a même déménagé de Marseille pour devenir un peu plus anonyme dans sa nouvelle zone d’habitation.

Laurent Kérusoré s’est fixé comme objectif de préserver sa vie privée et de profiter de son bonheur. Après de nombreuses déceptions amoureuses, il a enfin trouvé le bon compagnon et a de nombreux projets pour son couple.

« Aujourd’hui, je protège beaucoup ma vie privée. On ne voit jamais mon ami, par exemple. Vous savez, en amour, les garçons me considéraient souvent comme une carte bleue, car je suis quelqu’un d’assez généreux […] Là, j’ai trouvé ! Mais c’est vrai que beaucoup d’acteurs ont cette difficulté, mais maintenant, à 47 ans, je vous assure que j’ai du nez. »

Un projet de famille

Laurent Kérusoré et son compagnon voient leur avenir avec un enfant. L’acteur se sent désormais prêt à fonder sa propre famille. Il y a quelques temps, l’acteur avait déjà envisagé l’adoption mais ses doutes sur la parentalité l’ont fait réfléchir davantage. Il souhaitait faire les choses dans l’ordre, trouver l’homme de sa vie, envisager un mariage et ensuite avoir un enfant. Aujourd’hui, l’homme de 46 ans se sent prêt.

« J’ai toujours rêvé d’avoir une famille. Mais disons que c’est peut-être en train de se faire. »

À suivre.