Cette semaine, s’est tenue la présentation de Nintendo à l’annuelle E3 (Electronic Entertainment Expo) qui s’est déroulée cette année en virtuel. Le géant du jeu vidéo a annoncé des nouvelles très inclusives qui risquent de plaire aux gamers queer.

Nintendo annonce qu’il y aura bientôt une version du jeu très apprécié de la communauté LGBTI+ Life Is Strange sur la console Nintendo Switch.

Le jeu Life Is Strange : True Colors sera lancé sur la Nintendo Switch le 10 septembre et le jeu Life Is Strange : Remastered Collection devrait sortir plus tard dans l’année.

Dans le jeu orignal qui est d’abord sorti sur PC puis sur les consoles PlayStations et Xbox, Max, protagoniste du jeu est une adolescente queer qui apprend qu’elle peut remonter le temps et qu’elle doit se lancer dans un voyage pour sauver ses ami·es et sa ville natale.

Au cours de l’avancée du jeu, Max débute une romance avec son amie d’enfance Chloé. Dans le prequel du jeu Life Is Strange : Before the Storm, l’intrigue montre que Chloé a des sentiments amoureux pour Rachel, un autre personnage féminin du jeu. Tres queer et inclusif, la version Life Is Strange 2 montrait une adolescente bi doté de capacités télékinésiques.

Dans la prochaine version sur Nintendo Switch, les joueur·euses incarneront le personnage d’Alex Chen, une jeune femme lesbienne américano-asiatique qui a le pouvoir de lire et de manipuler les émotions des autres. Au cours du jeu, il pourra y avoir plusieurs scénarios amoureux possibles avec les personnages de Ryan et Steph.

Avis aux gamers queer, le rendez-vous est pris pour septembre prochain !