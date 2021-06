La série pour enfants Madagascar : A Little Wild diffusée sur la plateforme Hulu, qui est inspirée du dessin animé à succès du studio Dreamworks a introduit un personnage non binaire afin de célébrer le mois des Fiertés. Odee sera un okapi non binaire. La voix du personnage sera doublée par l’artiste non binaire Ezra Menas.

Odee fait son introduction au cours de la saison 3 dans l’épisode Whatever Floats Your Float.

L’épisode se déroule à l’approche du défilé annuel de la fierté animale. La petite bande d’amis d’animaux de la savane se prépare à défier sur des chars et le personnage de Marty se demande sur quel char doit défiler Odee, celui des girafes ou celui des zèbres ? Finalement, tous les animaux finiront par célébrer ensemble toutes les différences.

« Si j’avais vu ça quand j’étais enfant, je ne sais même pas ce que j’aurais fait. Ce genre d’acceptation, d’amour et de célébration, je pense, est le plus gros point à retenir de cet épisode. C’est juste une belle chose. Ça me fait pleurer. […] L’okapi est également une espèce en voie de disparition et lorsque l’on considère l’attaque à part entière contre les enfants trans et non binaires dépassant les législatures des États à travers l’Amerique, cela ressemble à une métaphore intentionnelle et appropriée », a déclaré Ezra Menas dans un communiqué.

