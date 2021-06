« Born this Way » : découvrez la reprise de l’hymne queer de Lady Gaga par le chanteur de country gay Orville Peck

A l’occasion des 10 ans de son album phare et très queer Born this Way, Lady Gaga s’apprête à sortir une nouvelle édition de son gros succès le 18 juin. Pour l’occasion, la diva a fait appel au chanteur de country gay masqué Orville Peck.

Pour célébrer Born this Way, l’un de ses tubes les plus populaires, Lady Gaga fait la surprise à ses fans en leur offrant une version country complètement réinterprété par le talentueux Orville Peck. Ce n’est d’ailleurs pas que par le talent que les deux artistes se sont bien trouvés… Avec ses vertigineux masques dignes des costumes de Lady Gaga, le chanteur de Queen of the Rodeo honore avec brio l’hymne queer Born this Way dans une version country.

Écoutez :