Nickelodeon, la chaîne jeunesse présente son premier jeune acteur trans

C’est une grande première pour la chaîne pour enfants et adolescents Nickelodeon. Selon le média Variety, Sasha A. Cohen, un acteur trans de 13 ans fera une apparition dans la série comique Danger Force aux côtés de sa sœur jumelle Natalie R. Cohen.

« Je ne m’étais jamais senti à l’aise avec qui je suis et j’ai toujours pensé que je ne jouerais jamais un rôle trans. Mais il y a tellement d’enfants qui ont besoin de voir quelqu’un comme eux, un modèle qui a la capacité de se montrer », a déclaré le jeune axcteur trans Sasha A. Cohen à Variety.

« La mission de Nickelodeon est depuis longtemps un foyer pour tous les enfants et de les représenter de manière authentique dans toute leur diversité », a déclaré Paul DeBenedittis, vice-président exécutif de la programmation de la chaîne.

Le spin-off de la série Henry Danger, Danger Force a été créé sur la chaine Nickelodeon en 2020 et accueille les acteurs star Cooper Barnes et l’acteur trans Michael D. Cohen dans les rôles de Captain Man et Schwoz.

Michael D. Cohen a fait son coming out trans en 2019 et a révélé au grand public qu’il a fait sa transition à l’âge de 20 ans. Michael et Sacha (sans lien de parenté) se sont rencontrés lors du « Trans Youth Acting Challenge », une initiative qui a été créé pour aider les talents trans et non binaires à lancer leur carrière dans l’industrie audiovisuelle.

« Je veux que Sasha voie son propre pouvoir en tant qu’acteur et en tant qu’humain. Je veux qu’il se sente fier de son travail et qu’il ait vraiment confiance en lui dans tous les aspects et qu’il sache qu’il aidera à changer la vie des enfants en étant le premier enfant trans à vivre une expérience sur Nickelodeon », a déclaré Michael à Variety.

Le jeune Sasha A. Cohen fera son apparition dans le 22e épisode de la première saison de la série.