Voilà une belle preuve d’inclusion LGBTI+ de la part de Disney, qui a enfin compris qu’il fallait vivre et évoluer avec son temps. Pour ce qui est de la cause LGBTI+, Disney cherche à nous montrer que tout le monde peut être un héro ou une princesse, à sa façon et surtout, sans changer son identité et ses convictions.

Pour cela, Disney mettra bientôt en ligne sur sa plateforme de streaming Pride, une série documentaire de grande envergure. La série regroupe six réalisateurs et réalisatrices LGBTI+ renommées qui explorent avec tallent des histoires déchirantes et héroïques, au fil de plusieurs décennies aux États-Unis, de personnalités et évènements qui ont marqué l’histoire de la lutte pour les droits LGBTI+.

Pride mettra en lumière les pionniers des droits civiques tel Bayard Rustin, l’écrivaine Audre Lorde et les sénateurs Tammy Baldwin et Lester Hunt. D’autres personnages plus « anonyme » comme Madeleine Tress et Nelson Sullivan ne seront pas mis de côté. Avec de nombreuses interviews et images d’archives, l’histoire et le combat des personne trans sera aussi mis en lumière.

La série Pride est produite par Alex Stapleton, Danny Gabai, Kama Kaina et Stacy Scripter pour VICE Studios et Christine Vachon (productrice des film de Todd Haynes) et Sydney Foos pour Killer Films.

Voici une présentation des sujets traités dans les différents épisodes de la série Pride :

Épisode 1 – Les années 1950 : « Les gens avaient des fêtes », réalisé par Tom Kalin. Un regard révélateur sur la vie des personnes queer dans les années 1950 marquée par une forte augmentation des réglementations gouvernementales contre la communauté LGBTI+ par entres autres le sénateur Joseph McCarthy, qui a inauguré une ère de persécution.

Épisode 2 – Les années 1960 : « Émeutes et révolutions », réalisé par Andrew Ahn. Même avant Stonewall, la fierté a pris racine dans les années 1960 lorsque des héros et héroïnes moins connues issues de communautés marginalisées, y compris des femmes queer non blanches et des femmes trans, ont joué un rôle essentiel dans l’avancement du mouvement. À travers l’activisme et la protestation, petits et grands, la communauté LGBTI+ s’est battue pour les droits, l’acceptation et l’égalité.

Épisode 3 – Les années 1970 : « L’avant-garde de la lutte », réalisé par Cheryl Dunye. Dans ce voyage personnel, Cheryl Dunye mêle des images d’archives, des témoignages personnels et des interviews pour montrer comment les années 1970 ont contribué à forger un mouvement national, de la première marche de la Gay Pride à la montée en puissance d’artistes comme la cinéaste Barbara Hammer et la poètesse Audre Lorde, à la confrontation du féminisme inter-sectionnel et du contrecoup et de l’opposition de la droite religieuse.

Épisode 4 – Les années 80 : « Underground », réalisé par Anthony Caronna et Alex Smith. La ville de New York dans les années 80, revigorée par la révolution sexuelle de l’époque précédente et l’ascension du Front de libération gay, a vu un afflux de personnes queer à Manhattan et la montée de la scène du ball underground. Dans le même temps, l’épidémie de sida a dévasté la communauté gay car Ronald Reagan et sa majorité morale ont refusé d’intervenir.

Épisode 5 – Les années 90 : « La guerre des cultures » réalisé par Yance Ford. Les années 90 étaient censées annoncer une nouvelle ère pour la communauté LGBTI+. Avec l’élection de Bill Clinton, ils ont finalement eu un allié à la Maison Blanche, du moins c’est ce qu’ils pensaient. Les guerres culturelles battaient leur plein. Elles ont dévasté des communautés mais ont également galvanisé les personnes LGBTI+ pour qu’elles créent des politiques et des organisations qui se battent encore pour l’égalité aujourd’hui.

Épisode 6 – Les années 2000 : « Y2Gay », réalisé par Ro Haber. Les années 2000 ont inauguré une nouvelle ère de visibilité queer où les gays et les lesbiennes étaient de plus en plus acceptées dans les médias grand public. Mais alors même que les membres blancs cis de la communauté LGBTI+ trouvaient une place dans la société, la lutte pour les droits des personnes trans se poursuit, et cette lutte n’a pris la scène principale qu’aujourd’hui.

Afin de clôturer la saison des Marche des Fiertés, la série Pride sera diffusée en France sur la section Star de la plateforme Disney+ dès le 25 juin.