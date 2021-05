Samira Wiley et Lauren Morelli ont eu une petite fille

C’est avec beaucoup de joie et de bonheur que le couple Samira Wiley et Lauren Morelli ont annoncé la naissance de leur petite fille sur les réseaux sociaux. À l’occasion de la fête des mères (date américaine) que Samira Wiley, la star de la série Orange Is the New Black et Lauren Morelli, la scénariste de Tales of the City ont partagé une photo de leur petite fille George Elizabeth.

« Bonne première fête des mères à ma belle épouse qui, il y a quatre semaines aujourd’hui, après près de trois jours de travail, a donné naissance à notre premier enfant, notre magnifique fille, George », a écrit Samira Wiley sur Instagram.



Et cette annonce a étonné toute la presse, les deux femmes n’avaient pas mentionné cette grossesse auparavant. Et c’est seulement quatre semaines après la naissance de George Elizabeth que les heureuses mamans communiquent sur leur nouvelle vie de famille.

« Il y a 4 semaines aujourd’hui, notre fille est venue au monde et a tout changé. Nous sommes si heureuses, si reconnaissantes et si fatiguées », a écrit Lauren Morelli sur Instagram.

Les mamans ont reçu une avalanche de commentaires les félicitant et leur souhaitant tout leur bonheur du monde dans leur nouvelle parentalité et leur vie de famille.