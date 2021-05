Caitlyn Jenner se prononce en faveur des lois transphobes américaines

Mercredi 5 mai, Caitlyn Jenner a donné une interview à Sean Hannity, journaliste à Fox News, pour discuter de sa campagne pour devenir gouverneure de Californie. Elle veut prendre la place du gouverneur démocrate actuel, Gavin Newsom.

Au cours de l’entretien, Caitlyn Jenner a déclaré qu’elle veut être un « modèle » pour les jeunes trans. Pourtant, elle continue d’afficher son soutien aux projets de loi transphobes qui sont présentés à travers les États-Unis depuis le début de l’année. Interrogée sur ce sujet, elle a répondu : « Je m’en tiens aux déclarations que j’ai faites ». « Je pense que nous devons nous assurer que l’intégrité du sport féminin est là, je pense que c’est extrêmement important. Mais il y a plus que ce que j’ai dit, parce que j’ai dit “garçons biologiques dans le sport” — il y a plus que cela, et je pense qu’à l’avenir, j’expliquerai plus que cela ».

Le 1er mai, Caitlyn Jenner a été interviewée devant un Starbucks a Malibu par le tabloïd TMZ sur les lois interdisant aux écolières trans de participer aux compétitions sportives avec leurs coéquipières cis. « C’est une question d’équité. C’est pourquoi je m’oppose aux garçons biologiques qui participent à des compétitions trans dans les sports féminins à l’école. Ce n’est tout simplement pas juste, et nous devons protéger le sport des filles dans nos écoles ».

Dans l’entretien avec Sean Hannity, l’ex-sportive a donc confirmé ces propos, assurant qu’elle le fait dans l’intérêt des personnes trans. « Mais pour moi, en tant que femme trans, je pense que les modèles sont extrêmement importants pour les jeunes. Les gens luttent beaucoup avec les problèmes liés à la transidentité. Notre taux de suicide est neuf fois plus élevé que celui du grand public », explique-t-elle au journaliste de Fox News. « Et pour que je sois un modèle pour eux, pour être là-bas, je me présente comme gouverneure de l’État de Californie — qui l’aurait cru ? Nous n’avons même jamais eu de femme gouverneure ».

Sean Hannity lui a rappelé que de nombreuses personnes lui en veulent d’avoir pris le parti des législateurs républicains et non des personnes trans. « Je passe à autre chose. Je veux être un modèle et un leader, et je pense que la chose la plus importante en tant que leader que vous pouvez faire est votre compassion, votre honnêteté, et je pense que cela fait parfois beaucoup défaut en politique. Je veux donc être un exemple pour tous les gens, pas seulement pour les personnes trans », rétorque Caitlyn Jenner.

Lors de son interview, elle a réitéré son soutien Donald Trump, appréciant son caractère « perturbateur ». « Il est entré et a secoué le système », explique-t-elle. « Beaucoup de gens n’ont pas aimé ça à Washington (…) Je pense qu’il a fait certaines choses avec lesquelles je suis d’accord, certaines choses avec lesquelles je n’étais pas d’accord ».

Caitlyn Jenner a concédé qu’elle avait « plus d’espoir au début » du mandat de Donald Trump qu’il aiderait la condition des personnes LGBTI+, mais elle précise qu’il « y avait de bonnes choses qu’il a faites ». Elle a également déclaré que si elle est élue gouverneure de Californie, elle supprimerait immédiatement toutes les restrictions sanitaires dans l’État et qu’elle était « tout pour » la construction du mur le long de la frontière entre la Californie et le Mexique.