Caitlyn Jenner fait campagne pour devenir la première gouverneure trans de Californie

Caitlyn Jenner, sportive olympique et star de la télé-réalité, a annoncé vendredi 23 avril sa candidature pour devenir gouverneure de la Californie. « La Californie est ma maison depuis près de 50 ans », écrit-elle dans un communiqué. « Je suis venue ici parce que je savais que n’importe qui, indépendamment de ses antécédents ou de sa vie, pouvait transformer ses rêves en réalité. Mais au cours de la dernière décennie, nous avons vu la lueur de l’État doré réduite par un régime à parti unique qui place la politique au dessus du progrès et des intérêts sociaux sur les gens ». « La Californie vaut la peine de se battre ».

I’m in ! California is worth fighting for. Visit https://t.co/a1SfOAMZQ3 to follow or donate today. #RecallNewsom pic.twitter.com/9yCck3KK4D — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) April 23, 2021

Caitlyn Jenner se décrit comme une « perturbatrice compatissante tout au long de ma vie, de représenter les États-Unis et de remporter une médaille d’or aux Jeux olympiques à aider à faire avancer le mouvement pour l’égalité ». « Je suis une gagnante avérée et la seule outsider à pouvoir mettre fin à la période désastreuse de Gavin Newsom en tant que gouverneur ».

Dans son communiqué, Caitlyn Jenner ne mentionne pas d’appartenance à un parti politique. Cependant, d’après le média américain Axios, elle est une républicaine de longue date et aurait consulté d’anciens conseiller·es de campagne de Donald Trump pour l’aider à renverser le gouverneur démocrate actuel, Gavin Newsom.

Elle a fait appel à Caroline Wren, une conseillère républicaine qui a travaillé pour le Trump Victory, un comité de collecte de fonds pour la campagne 2020 de l’ex-président, Brad Parscale, l’ancien directeur de campagne de Donald Trump, le stratège républicain Ryan Erwin, le sondeur Tony Fabrizio et l’ancien assistant de communication de la Maison Blanche Steven Cheung. Toutes et tous semblent optimistes des chances de Caitlyn Jenner pour gagner l’élection.

Depuis son coming out trans en 2015, Caitlyn Jenner a voulu se positionner comme une défenseure des droits des personnes trans. Elle est pourtant une figure très controversée de la communauté LGBTI+ puisqu’elle a affirmé son soutien à Donald Trump à plusieurs reprises. Dans un épisode de sa série I Am Cait en 2016, elle a déclaré que le président républicain serait « très doué pour les questions féminines ».

Caitlyn Jenner a continué à afficher son soutien à Donald Trump, malgré sa politique LGBTphobe, misogyne et xénophobe, jusqu’en 2018. Une note de service du ministère de la Santé américain avait fuite et révélait que l’administration Trump voulait redéfinir la notion de genre comme le sexe attribué à la naissance. « Je pensais que Trump aiderait les personnes trans. J’avais tort », écrit-elle dans une tribune dans le Washington Post. « La réalité est que la communauté trans est attaquée sans relâche par ce président. Le chef de notre nation n’a montré aucun respect pour une communauté déjà marginalisée et en difficulté. Il a ignoré notre humanité. Il a insulté notre dignité. Il a transformé les personnes trans en pions politiques (…) C’est la politique à son pire. C’est inacceptable, c’est bouleversant et cela m’a profondément, personnellement blessée ».

Les associations LGBTI+ dénoncent la campagne de Caitlyn Jenner

« Les Californiens – et les Californiens trans en particulier – ne comprennent que trop bien le risque d’élire une autre star de télé-réalité qui se soucie plus de la célébrité et de l’argent que des droits civils, de la santé et de la sécurité de nos communautés »

« Ne vous y trompez pas : nous avons hâte d’élire un gouverneur trans de Californie. Mais Caitlyn Jenner a passé des années à dire à la communauté LGBTQ+ de faire confiance à Donald Trump. Nous avons vu comment cela s’est passé. Maintenant, elle veut que nous lui fassions confiance ? Non merci », tweete Equality California.

« Après que Trump a interdit aux troupes transgenres de servir dans l’armée, a attaqué des étudiants transgenres et a même tenté de permettre aux refuges pour sans-abri de refuser les femmes trans, Caitlyn Jenner a quand même embauché son ancien cercle restreint pour diriger sa campagne ». « Les Californiens — et les Californiens trans en particulier — ne comprennent que trop bien le risque d’élire une autre star de télé-réalité qui se soucie plus de la célébrité et de l’argent que des droits civils, de la santé et de la sécurité de nos communautés », ajoute l’association LGBTI+ américaine.

Make no mistake : we can’t wait to elect a #trans governor of California. But @Caitlyn_Jenner spent years telling the #LGBTQ+ community to trust Donald Trump. We saw how that turned out. Now she wants us to trust her ? Hard pass. @StopRepRecall pic.twitter.com/0zMw2HURNG — Equality California (@eqca) April 23, 2021

« C’est purement une campagne de vanité, et c’est incroyablement égoïste », écrit la militante trans Charlotte Clymer dans une tribune publiée dans The Independant. « Même avec le départ de Trump et le travail acharné de l’administration Biden pour réparer ses dommages, les militants de notre communauté restent épuisés. Notre temps et notre énergie sont activement consacrés à la protection des enfants trans contre les attaques horribles au niveau de l’État, et la campagne de vanité de Jenner est une énorme distraction ».

« C’est assez grave que Caitlyn Jenner soit profondément non qualifiée pour un poste élu, et encore moins pour le gouverneur de Californie. C’est assez grave qu’elle ait traité les personnes LGBTQ – et en particulier la communauté trans – comme une réflexion après coup dans sa carrière depuis son coming out. Mais pire que tout cela, elle s’est alignée sur des gens qui nous voient comme moins qu’humains, uniquement pour une aventure dans le narcissisme et la construction de sa marque », dénonce Charlotte Clymer. « Pour moi, Caitlyn Jenner ne semble vraiment se soucier que de Caitlyn Jenner, et le reste d’entre nous peut aller en enfer ».

L’avocate Sasha Buchert, codirectrice du Transgender Rights Project de l’association Lambda Legal, a déclaré que lorsque le public voit les personnes trans dans la vie publique, cela « sert à le sensibiliser à la réalité et à la diversité des vies trans ». « Il nous importe quelles politiques les candidats soutiennent – et quel pourrait être leur bilan – sur une gamme complète de questions, et pas seulement sur les droits trans et l’inclusion », ajoute-elle dans des propos rapportés par NBC News. « C’est le regard que l’on devrait toujours adopter pour évaluer tout candidat, y compris Caitlyn Jenner ».