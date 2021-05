Strasbourg se proclame « zone de liberté LGBTI+ »

Lundi 3 mai, le conseil municipal de Strasbourg a adopté une résolution proclamant la ville de « zone de liberté LGBTI+ ». Cette décision, lancée par Rebecca Breitman (MoDem) et Pierre Jakubowicz (Agir), a été prise en réaction aux « zones sans idéologie LGBT » décidées par une centaine de collectivités locales en Pologne.

Les deux conseiller·es se sont inspirés de la motion de l’eurodéputé Pierre Karleskind (Renaissance), qui, le 11 mars dernier, a fait adopter une résolution au Parlement européen pour déclarer l’UE comme « zone de liberté LGBTIQ ». Le conseil municipal de la ville de Quimper a pris la même décision le 1er avril.

« Entre Quimper et Strasbourg il y a la France. Ces résolutions n’ont pas qu’une valeur symbolique. Pour Strasbourg par exemple, cela s’accompagne d’un nouveau module de formation pour les agents de la ville », salue Pierre Karleskind dans un communiqué. « Il faut se féliciter que les actions du Parlement européen aient une répercussion et permettent une véritable mobilisation dans toute la France. Notre soutien pour la cause LGBTI+ sera inconditionnel tant que les discriminations persisteront ».

Grâce à cette motion, Strasbourg s’engage à promouvoir et protéger les droits LGBTI+ « en luttant activement contre les discriminations fondées sur le genre ou l’orientation sexuelle, y compris dans la politique de ressources humaines de la collectivité, en favorisant la visibilité des personnes LGBTI+ », notamment. Elle promet également de soutenir financièrement les associations, de mener une politique de sensibilisations dans les écoles, d’assurer la sécurité des personnes LGBTI+ avec des moyens supplémentaires pour la police municipale. Un expert local chargé de conseiller la collectivité sur les politiques d’égalité et de non-discrimination va être nommé et travaillera avec les associations.

« Strasbourg s’engage à protéger et promouvoir l’égalité et les droits fondamentaux pour tous, y compris pour les personnes LGBTI+, et garantir pleinement leurs droits », conclut le groupe Strasbourg Ensemble dans son communiqué.

Le groupe LREM de Paris a lancé une proposition pour, à son tour, proclamer la capitale française « zone de liberté LGBTQIA+ ». Cette initiative a été saluée par Pierre Karleskind. « Ce n’est pas que symbolique ! Les mots ont un impact !” “Il faut se féliciter que les actions du Parlement européen aient une répercussion et permettent une véritable mobilisation dans toute la France. Notre soutien pour la cause LGBTI+ sera inconditionnel tant que les discriminations persisteront ».