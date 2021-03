Le Parlement européen proclame l'UE « zone de liberté » pour les personnes LGBT+

Le Parlement européen a adopté jeudi 12 mars une résolution proclamant l’Union européenne « zone de liberté » pour les personnes LGBT+, en réaction aux « zones sans idéologie LGBT » décidées par une centaine de collectivités locales polonaises.

Cette déclaration symbolique a été votée par 492 voix pour, 141 contre et 46 abstentions.

La Commission européenne a apporté son soutien à l’initiative. « Être soi-même n’est pas une idéologie », avait tweeté mercredi la présidente de l’exécutif européen, Ursula von der Leyen. « Vous êtes chez vous dans l’UE. L’UE est une zone de liberté LGBTIQ ».

Being yourself is not an ideology. It’s your identity. No one can ever take it away.



🇪🇺🏳️‍🌈The EU is your home.

The EU is a #LGBTIQFreedomZone pic.twitter.com/Kt3m6W6TL2

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 10, 2021