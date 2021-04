Hoshi et Eddy de Pretto demandent l'interdiction des thérapies de conversion

Jeudi 29 avril, le chanteur gay Eddy de Pretto a posté dans sa story Instagram une capture d’écran de la proposition de loi visant à interdire les thérapies de conversion en France avec la légende « Christophe Castaner il est urgent de mettre ce passage de loi au calendrier svp ».

La photo a été partagée dans un tweet par @lecoindesLGBT, auquel Eddy de Pretto a répondu : « #RienAGuérir », nom du mouvement pour abolir ces pratiques.

La proposition de loi 4021 a été déposée à l’Assemblée nationale en juin 2020 par la députée LREM de l’Allier Laurence Vanceunebrock. Le texte a pour but de créer une infraction spécifique dans le code pénal, réprimant « les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre vraie ou supposée d’une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale ». Les peines prévues sont de deux à trois ans de prison et de 30 000 à 45 000 euros d’amende. Cependant, le projet de loi n’a toujours pas été ajouté au calendrier de l’Assemblée nationale.

La prise de position d’Eddy de Pretto a notamment été saluée par Raphaël Gérard, député LREM de Charente-Maritime dans un tweet : « Merci pour ce soutien au Projet de loi de mon Amie Laurence Vanceunebrock. Chaque voix qui s’élève dans la société civile peut aider à en finir avec ces pratiques médiévales que sont les Thérapies De Conversion #RienAGuerir ».

La chanteuse lesbienne Hoshi a également tenu à interpeller le président du groupe LREM à l’Assemblée nationale dans une story postée sur son compte Instagram. Une capture d’écran du texte de loi est accompagnée du commentaire « Christophe Castaner il faut vite programmer l’examen de cette loi ». Cette publication a été repostée par Laurence Vanceunebrock jeudi soir. « Après Eddy de Pretto, c’est Hoshi qui souhaite un examen de ma proposition de loi : un énorme merci pour votre soutien précieux ! », se réjouit la députée.