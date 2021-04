Komitid a retrouvé les créateur·rices de l'affiche en soutien à Hoshi

Modifié à 16h25

Depuis la semaine dernière, est affiché un poster géant de la chanteuse Hoshi sur la vitrine de Copy Print de la Rue au Ours dans le 3e arrondissement de Paris avec pour accroche « Du coup on a mis un poster géant de Hoshi dans Paris. Ça va aller Fabien ? J’existe, et Fuck le reste ! ».

Komitid a retrouvé le créateur et la créatrice de cette action de soutien envers l’artiste lesbienne Hoshi qui nous ont expliqué les raisons de leur initiative.

Nora et Victor sont deux jeunes entrepreneurs qui ont lancé leur propre agence de communication spécialisée dans la restauration. Nora et Victor occupent les bureaux au-dessus de Copy Print et depuis le scandale lié aux insultes sexistes et lesbophobes proférées par le chroniquer musical Fabien Lecoeuvre, ils ont eu l’idée d’afficher un vrai poster géant dans la rue…

« La Rue aux Ours… c’est une rue si particulière » nous dit Nora, jointe par téléphone. C’est en effet la rue du Marais qui accueille le Dépôt, le célèbre et mythique club et sexclub gay placé juste en face de la police. Il fallait absolument qu’ils marquent le coup et c’est avec l’aide de Copy Print qu’ils ont décidé d’imprimer ce fameux poster géant. Partagée sur les réseaux, leur affiche a tout de suite fait le buzz et a été reprise par des milliers d’internautes.

Nora a confié à Komitid : « Nous ne nous attendions pas à un tel succès et nous avons été dépassés par la viralité de cette action qui a été partagée par de nombreux fans de Hoshi avant même qu’on ait le temps de partager l’action sur nos propres réseaux. »

Nora et Victor ont créé il y a quelques mois le compte Instagram Le Guide Ultime où ils dénichent les bons plans street food et spots secrets à Paris.

Voici leur réponse en vidéo :