La députée LREM de l’Allier Laurence Vanceunebrock-Mialon se dit ce matin « très heureuse ».

Sa proposition de loi visant à interdire les thérapies de conversion a été déposée à l’Assemblée nationale. Elle s’en est réjouit sur Twitter.

Le texte de la proposition de loi, que TÊTU a pu consulter, comporte huit articles reprenant en grande partie, selon le site, les recommandations formulées par les deux députés à l’issue de la mission d’information. L’article premier vise à créer une infraction spécifique dans le code pénal, réprimant « les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre vraie ou supposée d’une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale ». Les peines prévues sont de deux à trois ans de prison et de 30 000 à 45 000 euros d’amende.

L’activiste Aurélien Heilingenstein, qui avait lancé en 2019 une pétition contre les thérapies de conversion s’est lui aussi félicité de ce dépôt de la proposition de loi, en soulignant le rôle de Bastien Lachaud (France Insoumise) aussi impliqué dans ce travail parlementaire.

Et merci à @LachaudB du groupe de la @FranceInsoumise d’avoir épaulé la députée dans son travail et d’avoir autant contribué pour faire d’une nouvelle avancée dans la cause LGBT+ et de la condition humaine, une réalité ! 😀

— A.Heiligenstein🔻☮️🌍 (@aurelien6801) June 3, 2020