Texas : ce lycéen gay obtient l'autorisation d'un code vestimentaire neutre

Ce jeune lycéen gay du Texas avait été exclu de son établissement scolaire en décembre dernier pour avoir porté fièrement du vernis à ongles. Il a sonné l’alarme de cette punition abusive sur les réseaux sociaux et cette histoire a fait beaucoup de bruit.

En début de semaine, la commission scolaire du lycée de Clyde a voté et a accepté de mettre en place un nouveau langage et code vestimentaire non sexiste et non genré dans le règlement intérieur de son établissement scolaire.

« C’est avec un grand honneur que je suis heureux d’annoncer que le code vestimentaire de l’école secondaire de Clyde est officiellement et définitivement neutre. Je suis à court de mots pour exprimer la joie que je ressens en cette journée spéciale. Je suis tellement honoré par le soutien, l’amour et l’aide que j’ai reçus tout au long de cette affaire », a déclaré Trevor Wilkinson sur la chaine de télévision locale KTXS.

Une des journaux

Le jeune lycée avait fait la une des journaux l’an dernier après avoir été exclu de son école pour avoir porté du vernis à ongles. À l’époque, les administrateurs ont déclaré qu’il avait enfreint le code vestimentaire du lycée, qui interdisait aux hommes de porter du maquillage ou du vernis à ongles.

Trevor Wilkinson avait porté sa réclamation devant le conseil scolaire où il accusait l’établissement scolaire pour discrimination sexuelle. Il avait aussi lancé une pétition en ligne demandant l’annulation de son exclusion et a recueilli des centaines de milliers de signatures.

C’est aussi ce genre de petite victoire qui fait avancer la visibilité et les droits de la communauté LGBTI+.