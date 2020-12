Ce jeune lycéen gay du Texas a été exclu de son établissement scolaire après avoir porté fièrement du vernis à ongles. Il sonne l’alarme de cette punition abusive sur les réseaux sociaux et lance la pétition « Permettre aux hommes de porter du vernis à ongles » sur la toile.

« J’ai eu une ISS (suspension de l’école, ndlr) pour avoir porté sur vernis sur mes ongles » a écrit Trevor Wilkinson sur sa pétition qu’il a publié il y a une semaine en expliquant que son lycée ne l’accepterait plus en cours tant qu’il continuera à porter du vernis à ongles. Il ne comprend pas cette injustice dans la mesure où les filles ont le droit de se venir les ongles. Il proteste.

« Je fais cela pour exprimer qui je suis. J’ai été piégé par l’esprit des gens fermés… J’adore mes ongles. Je trouve qu’ils sont trop cool. Je les utilise définitivement pour m’exprimer et je sens que tout le monde devrait avoir la liberté d’expression », a déclaré Trevor Wilkinson à USA Today.

Depuis sa mise en ligne, la pétition a reçu plus de 62 000 signatures numériques et Trevor Wilkinson est toujours actuellement exclu de son lycée.

La direction de son lycée refuse de donner des détails sur cette affaire mais, Kenny Berry, le surintendant de l’établissement scalaire a publié une déclaration :

« Le district procède annuellement à un examen diligent et réfléchi du code vestimentaire. Ce processus d’examen aboutit à l’élaboration d’un code vestimentaire final qui sera systématiquement mis en œuvre et appliqué au cours de la prochaine année scolaire. Les questions ou préoccupations concernant le code vestimentaire sont examinées individuellement, et le district ne peut partager aucune information concernant un élève spécifique. Le district apprécie les commentaires et contributions sur cette question reçus des membres de la communauté, et en tiendra compte lors de son examen annuel plus tard cette année scolaire. »

Selon cette déclaration, Trevor Wilkinson restera exclu de son lycée tant qu’il n’enlèvera pas son vernis à ongles et devra suivre des cours en ligne.

Trevor Wilkinson a reçu beaucoup de soutien des internautes.

Again, thank you ALL for your support and i’m so happy that WE can all come together and make a much needed change not only in Texas, but everywhere ! ! ! Y’all are amazing !❤️❤️ pic.twitter.com/s5loe1irQp

— trevvvv ;) (@trevvowilkinson) December 6, 2020