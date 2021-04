« Montero (Call Me by Your Name) », de Lil Nas X en tête des charts en Arabie saoudite

La dernière chanson de Lil Nas X, Montero (Call Me By Your Name) a conquis les charts dans le monde entier. Le single est numéro un des classements en France, Australie, Slovaquie, Irlande et au Royaume-Uni, notamment.

Cependant, le rappeur gay a annoncé que sa chanson a également atteint la première place des charts d’Apple Music en Arabie saoudite, pays très conservateur.

« ON EST NUMÉRO 1 EN ARABIE SAOUDITE WTF C’EST PARTI », s’est réjoui Lil Nas X sur son compte Twitter.

WE NUMBER 1 IN SAUDI ARABIA WTF LETS GOOOO pic.twitter.com/bAvdP3M1sq — nope 🏹 (@LilNasX) April 12, 2021

La chanson a créé la controverse à sa sortie en raison du clip sorti le 26 mars dernier. Dans la vidéo, Lil Nas X joue et détourne des scènes bibliques.

Notamment, il arrive en enfer en faisant du pole dance et fait une lap dance à Satan avant de le tuer pour prendre sa place.

La position atteinte par la chanson du rappeur en Arabie saoudite est d’autant plus surprenante que le fait d’être LGBTI+ dans ce pays est illégal. D’après leur interprétation de la charia, l’homosexualité et le travestissement y sont vus comme des actes immoraux et punissables par une peine de prison à vie ou mise à mort par lapidation, selon le Washington Post.

Phénomène mondial

Montero (Call Me by Your Name) est un phénomène mondial. En plus d’avoir atteint la première place des charts dans une douzaine de pays, il est en tête du Billboard Global 200 aux États-Unis pour la deuxième semaine consécutive. Le clip de Lil Nas X a d’ailleurs dépassé les 120 millions de vues sur YouTube et les 150 millions de streams sur Spotify.

Le rappeur de 22 ans est un habitué des records, puisque sa première chanson, Old Town Road, a été écoutée près de 2 milliards de fois sur Spotify et est la chanson la plus diffusée de tous les temps aux États-Unis. Elle détient également le record du plus grand nombre de semaines passées à la première place du Billboard Hot 100, le classement des 100 chansons les plus populaires aux États-Unis.