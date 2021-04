Cameroun : au moins 24 arrestations ou abus sur des personnes soupçonnées d'homosexualité

Les forces de sécurité camerounaises ont arbitrairement arrêté, battu ou menacé au moins 24 personnes soupçonnées d’homosexualité ou pour “ non-conformité de genre ”, depuis février 2021, a indiqué mercredi 14 avril Human Rights Watch (HRW) dans un communiqué.

« Ces récentes arrestations et abus suscitent de graves inquiétudes quant à la recrudescence des persécutions anti-LGBT au Cameroun », a déclaré Neela Ghoshal, directrice adjointe de la division LGBT à HRW. « La loi qui criminalise les comportements homosexuels fait courir aux personnes LGBT un risque accru d’être maltraitées, torturées et agressées sans aucune conséquence pour les auteurs de ces actes », a-t-elle ajouté.

Le 24 février à Bafoussam, dans la région de l’Ouest du Cameroun, des policiers ont fait une descente dans les bureaux de Colibri, une organisation qui fournit des services de prévention et de traitement du VIH et ont arrêté 13 personnes, dont sept membres du personnel de l’association, selon l’ONG de défense des droits humains. Ces 13 personnes ont été inculpées d’homosexualité, puis ont été libérées par la police les 26 et 27 février.

« La police nous a dit que nous étions le diable, que nous n’étions pas humains, pas normaux. Ils ont frappé une femme transgenre au visage, l’ont giflée deux fois devant moi », a déclaré une femme trans de 22 ans interpellée.

La police a également forcé une des 13 personnes arrêtées, une femme trans de 26 ans, à se soumettre à un test de dépistage du VIH et un examen anal, selon HRW. « Le médecin était gêné, mais a dit qu’il devait faire l’examen parce que le procureur en avait besoin. J’ai dû me pencher en avant. Le médecin portait des gants et a inséré son doigt. C’était la chose la plus humiliante que j’aie jamais vécu », a-t-elle déclaré à HRW.

Au Cameroun, les pratiques homosexuelles sont interdites, la loi prévoyant des peines allant de 6 mois à 5 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 FCFA (300 euros) à l’encontre de toute personne qui entretient des rapports sexuels avec quelqu’un du même sexe.

Autrefois fréquentes, les arrestations pour des faits allégués d’homosexualité ont sensiblement baissé ces dernières années au Cameroun, mais elles semblent repartir à la hausse depuis peu.

Sollicitées par l’AFP, les autorités camerounaises n’avaient pas réagi à la mi-journée.

