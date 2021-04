L’actrice Emma Corrin a-t-elle fait son coming out queer ?

Dans la dernière saison de The Crown, une des séries à succès de Netflix qui raconte l’histoire de l’histoire de la couronne et de la famille royale britannique, l’actrice Emma Corrin incarne Diana, la défunte mère du prince Harry et du prince William. Dans une récente publication sur son compte Instagram, l’actrice de 25 ans semble s’être ouverte sur sa sexualité de manière très subtile.

La jeune femme a publié une photo d’elle-même vêtue d’une robe de mariée avec pour légende « Votre mariée queer préférée ». La photo fait partie d’un shooting photo de la photographe Esther Theaker pour le nouveau numéro du magazine britannique Pop.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emma Corrin (@emmalouisecorrin)

Emma Corrin incarne le personnage de la princesse Diana de son adolescence jusqu’à son mariage avec le prince Charles. Son interprétation du rôle a été saluée par la critique et lui a permis de remporter un Golden Globe.

Un casting très LGBTI+

Emma Corrin a joué aux cotés de l’actrice ouvertement bie Gillian Anderson, qui incarne le rôle de Margaret Thatcher. Bien que l’actrice n’a fourni aucun détail supplémentaire concernant son orientation sexuelle, ses fans LGBTI+ l’ont couverte d’encouragements et de félicitations quant à son coming out queer.